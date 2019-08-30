Рыба по имени Гриша: как предприниматель разводит в Барнауле лосося и осетра

Барнаулец Артур Аветисян почти три года учился выращивать лосося и осетра в небольшом помещении площадью 70 кв. метров. Некоторых рыб он знает «в лицо» и называет по именам: «Знакомьтесь, это Гриша!». Следующий шаг — строительство фермы производительностью до 1,5 тонны продукции в год. Предприниматель уверен, если алтайские предприятия не займут рыбный рынок, то это сделают производители из соседних регионов.

Краткое содержание

Как куры , только плавают

Артур Аветисян — основатель и владелец Алтайской рыбоводческой фермы (АРФ). Он с детства любил аквариумных рыбок и потому уверен: справился с ними, справится и с лососем в бассейне. А еще он поклонник блюд из рыбы и заметил, что из-за санкций в Россию ее стали меньше ввозить, да и квоты на промышленный вылов также ограничивают предложение и повышают цену продукта.

Артур Аветисян,

предприниматель:

В Краснодарском крае, Дагестане и других регионах такую рыбу выращивают уже, как мы — кур или барашков. Роют во дворе дома яму, запускают в нее мальков, а осенью заготавливают рыбу. Конечно же, есть мощные фермы, на которых рыбоводством занимаются профессионально. В Сибири же это сравнительно новый вид бизнеса, хотя желающих попробовать много. Мы продаем мальков фермерам в Алейск, Змеиногорск, Горно-Алтайск, Залесово, Славгород, Новосибирск. Их даже в озера выпускают, если температура воды подходит выбранной породе.

Пока на АРФ производят немного рыбы. «Первую партию мы почти всю сами съели и раздали по знакомым. А сейчас поставляем лосося и осетра в „Ленту“ и „Гурман“. Видели там аквариумы с живой рыбой? Это наша. Еще нас зовут на рынок ВДНХ, также нашу рыбу покупают рестораны», — с гордостью рассказывает Аветисян.

Алтайская рыбоводческая ферма. Дмитрий Лямзин. Алтайская рыбоводческая ферма. Дмитрий Лямзин. Алтайская рыбоводческая ферма. Дмитрий Лямзин. Алтайская рыбоводческая ферма. Дмитрий Лямзин. Алтайская рыбоводческая ферма. Дмитрий Лямзин.

Он подчеркивает, что его бизнес — продажа живой рыбы. Один килограмм в рознице стоит около 650 рублей, замороженная же на 100−150 рублей дешевле. Производство в объемах, когда есть смысл заготавливать ее, в планы не входит. В будущем Алтайская рыбоводческая ферма планирует производить товарную икру.

Как устроена ферма Артура

Готовясь к разведению лосося и форели, предприниматель подобрал помещение площадью 70 кв. метров и заказал на краснодарской ферме первую партию икринок. Он обзавелся несколькими простыми бассейнами общей емкостью около 12 «кубов» воды, насосами и другим оборудованием. Почти все пришлось покупать в столице и за границей. В том числе корм: рыба лучше всего растет на датском и норвежском, обогащенном витаминами.

Рыбная ферма в Барнауле — это установка замкнутого водоснабжения (УЗВ). Чтобы вырастить рыбу, нужен бассейн, система трубопроводов, насосы и резервуары для очистки и обеззараживания воды.

Пока объем производства на ферме небольшой, поэтому вместо механического фильтра используется синтепон. Материал задерживает твердые отходы жизнедеятельности рыб. Затем нужно очистить воду от биологических примесей.

Алтайская рыбоводческая ферма. Дмитрий Лямзин.

Для этого в нее засыпают фильтры, похожие на небольшие ребристые крышки. После чего ее отстаивают и по трубопроводу возвращают в бассейн через ультрафиолетовую установку, обеззараживая и обогащая кислородом.

Как и в случае с аквариумом, полный слив воды — это нежелательное мероприятие и даже ЧП.

Артур Аветисян,

предприниматель:

Наше представление о выращивании лососей как «золотых рыбок» скоро развеялось. Да, в Сети множество информации, как выращивать рыбу в УЗВ. Но мы три года учились поддерживать оптимальную температуру воды для каждой породы и даже для каждого этапа роста мальков. Например, лосось требует в первый день 11 градусов, потом 11,5, и так дальше до 14 — максимум 18 градусов. Если будет теплее, он станет вялым и, скорее всего, погибнет.

Тонкостей много. Например, важно воду вовремя посолить или добавить соды, то есть обеспечить нужный химический состав. А еще подобрать рыбам корм, от которого они будут хорошо прибавлять в весе.

УЗВ-установка — это как теплица для растений. Она защищает рыбу от влияния внешних факторов, создает для нее оптимальные условия. Если соблюдать правила содержания и откорма особей, то они будут здоровы.

«Но все равно мы зарегистрированы в системе „Меркурий“ (показывает место производства товара и путь его следования до прилавка. — Прим. ред.) и подотчетны санэпидемстанции, которая делает заборы воды и каждой партии рыбы», — говорит предприниматель.

Артур Аветисян,

предприниматель:

Пока Алтайская рыбоводческая ферма — это дотационный проект. Она живет за счет другого бизнеса — производства мебели. Чтобы выйти на прибыль, нужно увеличить объем выращиваемой рыбы. По нашим подсчетам, до 1,5 тонны в год. Думаю, что примерно столько сейчас готовы покупать жители края. Но рынок постоянно растет.

На лосося с вилами

Товарный вес форели — от 1,5 кг и более. Таких размеров рыба достигает примерно к году. Осетру нужно расти чуть больше, потому что из-за массивного панциря его товарный вес составляет 2−2,5 кг.

В «кубе» воды можно выращивать от 20 до 50 кг рыбы. Чтобы получать около полутора тонн в год, необходимо несколько бассейнов общей емкостью 30 «кубов». Разместить их можно в помещении площадью 150 кв. метров.

Алтайская рыбоводческая ферма. Дмитрий Лямзин. Алтайская рыбоводческая ферма. Дмитрий Лямзин. Алтайская рыбоводческая ферма. Дмитрий Лямзин. Алтайская рыбоводческая ферма. Дмитрий Лямзин. Алтайская рыбоводческая ферма. Дмитрий Лямзин.

Снимать в аренду подходящие площади предприниматель считает слишком рискованным: вдруг собственник передумает сотрудничать, и придется вывозить куда-то все оборудование и рыбу. Поэтому он ищет возможность построить свое здание.

Артур Аветисян,

предприниматель:

Мы изучили рынок Барнаула и поняли, что земля здесь слишком дорогая для фермерского хозяйства. Например, нам предлагали подходящий по площади участок со стороны аэропорта. Но за него сразу нужно отдать 5 млн рублей, а потом потратить еще столько же, чтобы построить здание и оборудовать его. В кредитование бизнеса я не верю: процентные платежи съедают прибыль. Лучше предприятию расти постепенно, на свои деньги.

Располагая 4−5 млн инвестиций, предприниматель искал участок сельхозназначения в Первомайском районе. Подходящий недалеко от дороги рядом с центральной магистралью ЛЭП нашелся в деревне Покровка. Около двух лет ушло на межевание и постановку на кадастровый учет, и уже летом 2019-го здесь должны были построить ферму.

Разведение рыбы. Разведение рыбы Разведение рыбы. Разведение рыбы. Разведение рыбы

Но, продолжает предприниматель, местные жители уже три раза разрушали его постройки. Не удается даже домик-склад поставить, чтоб хранить там инвентарь и стройматериалы.

Артур Аветисян,

предприниматель:

Люди думают, что мы испортим им реку (рядом протекает Лосиха. — Прим. ред.), землю и даже электричество их заберем. При этом вы видите: УЗВ-установка практически не дает отходов — только около 1 ведра синтепона в сутки. От рыбы нет запаха. От насосов нет шума. У них же навоз с ферм и подсобных хозяйств лежит на берегу реки. Да и сама вода там заражена описторхами и другими паразитами. Ее температура не подходит для разведения рыбы, которой мы занимается. То есть как-то задействовать реку нам нет смысла и даже опасно.

Будущий фермер Покровки уже получил разрешение на строительство, оформил необходимые документы, «даже спросил разрешение у бобров». Он не намерен отказываться от участка, который выбрал. «Его с удовольствием заберут, потому что он хорошо расположен, а для начала работ потребуется только зарегистрироваться, заплатив госпошлину 2600 рублей. Я потратил на эту землю гораздо больше», — говорит Артур, который подал заявление в полицию с жалобой на то, что его имущество портят.