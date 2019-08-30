Стало известно, когда «Добрянка» откроет магазин в Барнауле

Новосибирская «Добрянка» подбирает площадку для магазина в Барнауле. В числе претендентов — ТРЦ Galaxy, в котором скоро может освободить площади гипермаркет «Ашан». Директор по развитию ритейлера Александр Михайлов рассказал altapress.ru, что инвестиции в проект составят порядка 300 млн рублей и на открытие потребуется не меньше 8 месяцев.

Что известно об условиях «Добрянки»

«Добрянка» — проект новосибирской компании «НТС» Виталия и Евгения Насоленко. Братья также владеют франшизой «Бахетле». Первый позиционируется как магазин среднего класса, второй «средний плюс».

Сейчас «Добрянка представлена в Новосибирске. У нее есть два магазина, две точки на фудкортах торговых центров и кафетерий.

К новым помещениям предъявляются особые требования. Оно может располагаться обособленно или в торгово-развлекательном центре, обязательно иметь электросеть на 900−950 кВт, парковку для авто посетителей на 100−150 мест.

Александр Михайлов,

директор по развитию сетей «Бахетле» и «Добрянка»:

«Добрянка» занимает 3−4 тыс. квадратных метров, из которых 70% — это производственные и складские помещения. У нас есть, например, цех, где квасят капусту и готовят другие маринады. Есть цех по производств колбас, выпечки хлеба и другие.

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После подписания договора о сотрудничестве до запуска проекта проходит не меньше 8 месяцев. За это время «Добрянка» готовит для себя документы на реконструкцию помещения, а затем перестраивает и оборудует его. Много времени уходит на подбор и обучение персонала, потому что магазину нужны не только кассиры, но и пекари, кондитеры, повара, другие специалисты. Всего около 340−350 человек.

Александр Михайлов,

директор по развитию сети «Бахетле» и «Добрянка»:

В магазине до 70% товаров собственного производства. Это настоящая фабрика кухни, поэтому нам важно укомплектовать штат.

Когда и где именно «Добрянку» откроют в Барнауле

Сейчас для «Добрянки» ищут подходящие помещения в крупных городах Сибири — Барнауле, Томске, Кемерове, Новокузнецке и других. В каждом целесообразно иметь только один магазин.

Александр Михайлов,

директор по развитию сети «Бахетле» и «Добрянка»:

Нас хотят видеть в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и многих других крупных городах России. Но проект «Добрянка» сложный и капиталоемкий. Если на открытие, условно говоря, «Мария-Ра» или «Магнита» площадью 500 «квадратов» уходит 7−10 млн рублей, то на наш проект 300 млн.

Барнаул, по словам Михайлова, один из самых комфортных городов для нового старта. «Здесь уже есть наш магазин «Бахетле» и мы знаем потребности и особенности города. Например, мы видим, что здесь хорошо работает карта «Берегиня», которая дает скидку пенсионерам. И эта категория покупателей действительно большая», — отмечает он.

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В числе плюсов Барнаула удачное расположение недалеко от Новосибирска. Также здесь работают фермеры — производители и поставщики продукции на переработку.

Михайлов подтвердил, одна из возможных площадок для «Добрянки» — ТРЦ Galaxy. «Но это не единственный в городе претендент и ни с одним еще не подписан договор об аренде. Поэтому «Добрянка» точно не откроется в Барнауле в этом году и вряд ли в первой половине следующего».

Почему проект Насоленко ждут в Барнауле

Напомним, что накануне стало известно, что Барнаул могут покинуть гипермаркеты «Ашан» французской сети. Ориентировочно площадки в ТРЦ Galaxy и «Волна» освободятся уже в октябре. Источники altapress.ru сообщили, что с большой долей вероятности в Galaxy откроется «Добрянка», которую дополнят магазины luxry-сегмента.

Представительство «Ашана» в России разослало СМИ письмо о том, что ритейлер не уходит из страны. Также барнаульцев поблагодарили за любовь к магазину. Но при этом сообщили, что сеть планирует закрыть к концу года около 30 нерентабельных магазинов. Какого формата и в каких городах — не уточняется. Уже точно понятно, что «Ашан» выходит из Красноярска уже в сентябре.