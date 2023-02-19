Полуголый пассажир выбежал на взлетно-посадочную полосу в «Домодедово»

Мужчина в одних штанах решил прогуляться по взлетно-посадочной полосе утром 19 февраля. Затем его задержали сотрудники «Домодедово».
По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно сразу, как сел в самолет. До того как бортпроводники провели инструктаж, он громко разговаривал со знакомым и нецензурно выражался.
Один из пассажиров попросил стюардесс разобраться с нарушителем. Однако тот решил не идти на компромисс, а разделся и выбежал на взлетно-посадочную полосу.
Ранее мальчик из Бангладеш во время игры спрятался в грузовом контейнере и оказался заперт внутри. Так он оказался в Малайзии.