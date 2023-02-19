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Жизнь

Полуголый пассажир выбежал на взлетно-посадочную полосу в «Домодедово»

Пассажир рейса Москва — Казань вышел из самолета полураздетым на взлетно-посадочную полосу и пытался уйти от сотрудников аэропорта «Домодедово». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Полуголый пассажир выбежал на взлетно-посадочную полосу в «Домодедово»
Полуголый пассажир выбежал на взлетно-посадочную полосу в «Домодедово»
Telegram-канал Mash

Мужчина в одних штанах решил прогуляться по взлетно-посадочной полосе утром 19 февраля. Затем его задержали сотрудники «Домодедово».

По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно сразу, как сел в самолет. До того как бортпроводники провели инструктаж, он громко разговаривал со знакомым и нецензурно выражался.

Один из пассажиров попросил стюардесс разобраться с нарушителем. Однако тот решил не идти на компромисс, а разделся и выбежал на взлетно-посадочную полосу.

Ранее мальчик из Бангладеш во время игры спрятался в грузовом контейнере и оказался заперт внутри. Так он оказался в Малайзии.

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