Пользователи сети обнаружили газету с объявлением о продаже людей

Пользователь опубликовать фотографию с листом из газеты.

«Купите жену из Вьетнама всего за 6 тыс. долларов. Гарантированно девственница, будет доставлена за 90 дней. Никаких дополнительных трат. Если она сбежит в течение года, то вы получите другую бесплатно», — говорилось в объявлении.

Объявление в газете. Reddit

Комментаторы сразу же отметили, что это похоже на продажу людей, которая в наше время незаконна.

Другие рассказали, что иногда женщины пытаются таким способом найти себе мужа.

Ранее сообщалось, что жителей Алтайского края обманули мошенники под видом сотрудников компании сотовой связи.

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