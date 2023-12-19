Пользователи сети рассказали, какую машину они никогда не стали бы покупать

На Reddit обсуждают, какой автомобиль недостоин покупки. Многие выступили против машин, в которых надо оплатить подписку в специальном приложении, чтобы в них что-либо работало. Например, навигатор.

Пользователь под ником Jealous-Network-8852 рассказал, как купил подержанную Subaru. И с удивлением обнаружил, что для дистанционного запуска машины ему нужно оплатить подписку в приложении.

Фиолетовый Subaru Legacy за полмиллиона рублей Авито

То же самое произошло у человека под ником The_Bestest_Me. Он водит Mazda CX-5 2016. За установку приложения, которое будет открывать двери, заводить двигатель, подогревать сидения, включать навигацию нужно заплатить 600 долларов.

А потом каждый год оплачивать 250 долларов за использование функций.

При этом в автомобиле был установлен GPS-модуль. Но карты к нему стоили 100 долларов.

"Какое-то безумие", - заключил владелец.

В комментариях написали, что это не самое худшее. Есть ситуации, когда такие приложения дают "пробный период". А потом, в самый неподходящий момент, придется заплатить деньги, чтобы завести машину или включить подогрев сидений.

Пользователь dcwhite98 рассказал, что хочет купить Audi. Но его сильно смущает, что для использования навигации от производителя понадобится доплатить 1,5 тыс. долларов.

Навигатор. unsplash.com

Однако можно подключить любой другой навигатор и сэкономить деньги. Карта будет транслироваться на экран в машине.