В России предложили сделать непогоду уважительной причиной опоздания на работу

Депутаты направили законопроект в российское правительство. По данному законопроекту сильные погодные условия будут являться уважительной причиной опоздания на работу.

Как сообщает "ТАСС", изменения хотят внести и в трудовой кодекс РФ, чтобы опоздание на работу из-за тяжелых погодных условий перестало быть основанием для дисциплинарных взысканий.

Один из авторов законопроекта также отметил, что человек может опоздать на работу из-за сильного снегопада, гололеда, которые провоцируют пробки. А из-за сильно опустившейся температуры воздуха у водителей может не завестись автомобиль. Поэтому погодные условия хотят сделать уважительной причиной опоздания на работу.

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