Пользователи соцсетей возмутились тем, что вдова Вера Алентова вышла на работу

12 августа актриса Вера Алентова сыграла на сцене театра им. Пушкина в спектакле «Ложные признания» — это ее первый выход на сцену после смерти супруга Владимира Меньшова.

Это вызвало недовольство у некоторых поклонников актрисы. Они считают, что женщина слишком рано вернулась к работе — ведь после смерти ее мужа не прошло еще 40 дней, пишет РИА «Новости».

Однако Алентова сама неоднократно говорила, что творчество для нее — лучшее лекарство.

Многие поддержали артистку. Художник Никас Сафронов пристыдил поклонников за травлю вместо поддержки. Он выразил уверенность, что Алентова отыграет спектакли на сто процентов, и после этого у нее откроется «второе дыхание».

Напомним, СМИ сообщали, что Алентова была госпитализирована с коронавирусом в июле, но ее дочь Юлия Меньшова опровергла эту информацию.

От последствий этой болезни 5 июля скончался супруг артистки, режиссер Владимир Меньшов.