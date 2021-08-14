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Жизнь

Пользователи соцсетей возмутились тем, что вдова Вера Алентова вышла на работу

12 августа актриса Вера Алентова сыграла на сцене театра им. Пушкина в спектакле «Ложные признания» — это ее первый выход на сцену после смерти супруга Владимира Меньшова.

Шашлыки. "Москва слезам не верит". Вера Алентова.
Шашлыки. "Москва слезам не верит". Вера Алентова.
"Москва слезам не верит".

Это вызвало недовольство у некоторых поклонников актрисы. Они считают, что женщина слишком рано вернулась к работе — ведь после смерти ее мужа не прошло еще 40 дней, пишет РИА «Новости».

Однако Алентова сама неоднократно говорила, что творчество для нее — лучшее лекарство.

Многие поддержали артистку. Художник Никас Сафронов пристыдил поклонников за травлю вместо поддержки. Он выразил уверенность, что Алентова отыграет спектакли на сто процентов, и после этого у нее откроется «второе дыхание».

Напомним, СМИ сообщали, что Алентова была госпитализирована с коронавирусом в июле, но ее дочь Юлия Меньшова опровергла эту информацию.

От последствий этой болезни 5 июля скончался супруг артистки, режиссер Владимир Меньшов.

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