«Поминутную оплату» сохранили сибирским медикам за риск и работу с зараженными. Причина в документах

В Новосибирской области стимулирующие выплаты медикам за особые условия труда при работе с зараженными коронавирусом продолжат считать, исходя из «фактически отработанного времени», пишет « Тайга.инфо ».

Такой порядок расчета объяснил новосибирский минздрав, опираясь на документы федерального правительства.

«Стимулирующие выплаты за оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 осуществляются на основании постановления правительства РФ от 12 апреля 2020 года № 484 (в редакции постановления правительства РФ от 15 мая 2020 года № 678) медицинским работникам стационарных подразделений и выездных бригад скорой помощи, сформированных в соответствии с временным порядком, утвержденным приказом Минздрава России от 19 марта 2020 года № 198н», — напомнили в ведомстве.

Однако есть большой нюанс. По документам доплаты «в полном размере независимо от количества отработанных смен и часов» получают врачи, средний и младший медперсонал скорой помощи и стационаров (включая водителей «скорых»), «деятельность которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным с подтвержденной коронавирусной инфекцией».

При этом, как подчеркнули в минздраве, «выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам с COVID-19 и лицам из групп риска заражения COVID-19», по-прежнему будут считать опираясь на «фактически отработанное время».

Иркутские медики заявили о невыплатах обещанных доплат за коронавирус. кадр из видео.

Выплаты регламентируются постановлением правительства РФ № 415. Из документа до сих пор не убрали формулировку «за фактически отработанное время» (это было сделано только для постановления правительства № 484 — после массовых жалоб медиков).

Таким образом, расчет доплат за «фактически отработанное время» сохраняется для многих категорий медработников.

«Это врачи, средний и младший медперсонал, оказывающие амбулаторную медицинскую помощь. Врачи, фельдшеры и медсестры выездных бригад скорой помощи, фельдшеры и медсестры скорой помощи по приему и передаче вызовов. Врачи, средний и младший медицинский персонал, оказывающие специализированную помощь в стационарных условиях», — разъяснили в новосибирском минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что готовы детально разобраться в каждом случае, когда сотрудник медорганизации остался недоволен выплатами. Для этого необходимо, чтобы медики предоставили сведения о своей работе, дающей им право на компенсацию.