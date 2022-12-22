Попасть в мир трамваев. «Горэлектротранс» исполнил заветное желание барнаульского школьника

Сотрудники «Горэлектротранс» под Новый год исполнили желание 9-летнего школьника Влада Лисьих, который мечтал увидеть «мир трамваев». Они провели для него индивидуальную экскурсию. Об этом сообщает мэрия Барнаула.

Папа Влада рассказал, что школьник давно мечтал побывать в депо и прикоснуться к работающей на линии технике. Он каждое утро и вечер наблюдал через подзорную трубу за трамваями, а после сам написал письмо руководству предприятия и рассказал о своей мечте.

Директор МУП «Горэлектротранс» Барнаула Николай Петряшин рассказал, что его очень удивило, что мальчик знает многие бортовые номера вагонов. В качестве исключения под Новый год предприятие исполнило желание Влада и устроило для него индивидуальную экскурсию.

Мальчик побывал в двух цехах депо: моечном и ремонтном. Увидел учебный вагон и побывал за управлением ретро-трамвая «Пятерочка». Также он посетил учебный класс и даже попробовал управлять трамвайным вагоном, сидя в специальном учебном кресле.