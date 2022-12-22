22 декабря
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Жизнь

Попасть в мир трамваев. «Горэлектротранс» исполнил заветное желание барнаульского школьника

Сотрудники «Горэлектротранс» под Новый год исполнили желание 9-летнего школьника Влада Лисьих, который мечтал увидеть «мир трамваев». Они провели для него индивидуальную экскурсию. Об этом сообщает мэрия Барнаула.

«Горэлектротранс» исполнил заветное желание барнаульского школьника
«Горэлектротранс» исполнил заветное желание барнаульского школьника
Мэрия Барнаула

Папа Влада рассказал, что школьник давно мечтал побывать в депо и прикоснуться к работающей на линии технике. Он каждое утро и вечер наблюдал через подзорную трубу за трамваями, а после сам написал письмо руководству предприятия и рассказал о своей мечте.

Директор МУП «Горэлектротранс» Барнаула Николай Петряшин рассказал, что его очень удивило, что мальчик знает многие бортовые номера вагонов. В качестве исключения под Новый год предприятие исполнило желание Влада и устроило для него индивидуальную экскурсию.

Мальчик побывал в двух цехах депо: моечном и ремонтном. Увидел учебный вагон и побывал за управлением ретро-трамвая «Пятерочка». Также он посетил учебный класс и даже попробовал управлять трамвайным вагоном, сидя в специальном учебном кресле.

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