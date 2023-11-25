Популярная блогерша Катя Клэп приехала в Барнаул. Где с ней встретиться

Подписчики бурно отреагировали на приезд девушки. В комментариях барнаульцы интересуются, где можно с ней встретиться.
Катя Клэп с 15:00 до 18:00 будет в ТРЦ Galaxy на мероприятии Лэтуаль. Там же будет наш корреспондент. Следите за новостями.
Блогерша The Kate Clapp прилетела в Барнаул 25 ноября. Пост об этом она опубликовала в Telegram-канале.
Подписчики бурно отреагировали на приезд девушки. В комментариях барнаульцы интересуются, где можно с ней встретиться.
Катя Клэп с 15:00 до 18:00 будет в ТРЦ Galaxy на мероприятии Лэтуаль. Там же будет наш корреспондент. Следите за новостями.
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