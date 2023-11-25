25 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Популярная блогерша Катя Клэп приехала в Барнаул. Где с ней встретиться

Блогерша The Kate Clapp прилетела в Барнаул 25 ноября. Пост об этом она опубликовала в Telegram-канале.

Катя Клэп.
Катя Клэп.
https://t.me/KateClappTelegram

Подписчики бурно отреагировали на приезд девушки. В комментариях барнаульцы интересуются, где можно с ней встретиться.

Катя Клэп с 15:00 до 18:00 будет в ТРЦ Galaxy на мероприятии Лэтуаль. Там же будет наш корреспондент. Следите за новостями.

Ранее в Барнаул приезжала актриса Екатерина Варнава.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость