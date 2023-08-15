Популярный исполнитель SHAMAN приедет в Алтайский край

Исполнитель даст концерты в Бийске и в Барнауле.
Цена на билеты начинаются от 2 тыс. рублей, самые дорогие стоят 7,5 тыс. рублей. При этом для Бийска это самые дорогие билеты, которые продают на ближайшие выступления в городе.
В издании отмечают, что в Бийск нечасто заезжают популярные исполнители. Из последних был Сергей Лазарев, билеты на концерт которого стоили дешевле.
Кто такой SHAMAN
Ярослав Дронов - настоящее имя певца. Он считается одним из самых обсуждаемых российских исполнителей за последнее время.
Прославился своими патриотическими песнями «Улетай» и «Я русский», которые разлетелись в интернете. Общее количество просмотров на его YouTube канале превысило 500 млн.
Ранее оперная дива нашла причину популярности исполнителя SHAMAN.