15 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Популярный исполнитель SHAMAN приедет в Алтайский край

Российский певец SHAMAN приедет с концертами в Алтайский край в декабре, сообщает "Бийский рабочий".

SHAMAN
SHAMAN
Скриншот YouTube

Исполнитель даст концерты в Бийске и в Барнауле.

Цена на билеты начинаются от 2 тыс. рублей, самые дорогие стоят 7,5 тыс. рублей. При этом для Бийска это самые дорогие билеты, которые продают на ближайшие выступления в городе.

В издании отмечают, что в Бийск нечасто заезжают популярные исполнители. Из последних был Сергей Лазарев, билеты на концерт которого стоили дешевле.

Кто такой SHAMAN

Ярослав Дронов - настоящее имя певца. Он считается одним из самых обсуждаемых российских исполнителей за последнее время.

Прославился своими патриотическими песнями «Улетай» и «Я русский», которые разлетелись в интернете. Общее количество просмотров на его YouTube канале превысило 500 млн.

Ранее оперная дива нашла причину популярности исполнителя SHAMAN.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость