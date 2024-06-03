Компания «Додо Франчайзинг» инициировала судебное разбирательство против Telegram из-за потери названия своего канала. Информация об этом содержится в судебной документации .

Согласно имеющимся данным, российская компания подала иск в Арбитражный суд Республики Коми.

Цель компании «Додо Пицца» — вернуть себе название своего канала в Telegram, которое было приобретено другим пользователем и теперь выставлено на продажу.

По словам юристов, в мессенджере можно покупать названия каналов даже самых известных компаний, поскольку это не запрещено, и этим пользуются мошенники.

Согласно информации РБК, в настоящее время Telegram-канал с названием Dodo pizza имеет 28 подписчиков и четыре публикации. Одна из публикаций сообщает, что канал продают за 575 тыс. долларов, также возможна его аренда сроком на 12 месяцев за 57,5 тыс. долларов.

Ранее сообщалось, что скандальная сеть суши попыталась оспорить запрет на рекламу в Барнауле.

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