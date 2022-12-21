Сяке маки атакуют. Шесть заведений азиатской кухни, в которых накормят от души и по-японски

В день повара японской кухни в России altapress.ru сделал подборку заведений, в которых барнаульцам предлагают вкусные экзотические блюда.

«Иероглиф»

Адрес: пр. Социалистический, 109.

Время работы: пн-вс с 10:00 до 23:30.

Ресторан японской и китайской кухни, предлагает разнообразное меню, в котором есть салаты, закуски, супы, горячие блюда, суши и роллы, а также десерты.

«Рыба Рис»

Адрес: Павловский тракт, 188.

Время роботы: пн-вс с 10:00 до 22:00.

Здесь подают роллы, суши, супы, закуски, горячие блюда, салаты, мидии, воки. Есть доставка.

Суши. Роллы. Японская кухня. CC0

Shabba

Адрес: ул. Пролетарская, 114.

Время работы: пн-чт с 11:00 до 03:00, пт-сб с 11:00 до 05:00, вс с 11:00 до 03:00.

Ресторан японской и американской кухни. Азиатские блюда представлены закусками, супами вроде рамена и том-яма, салатами и роллами — горячими и холодными.

«Крыша»

Адрес: ул. Мало-Олонская, 28.

Время работы: пн-чт 18:00−03:00, пт-сб с 18:00 до 06:00, вс с 18:00 до 03:00.

Бар-ресторан. От азиатской кухни заведение взяло роллы, салаты с закусками и супы.

Японская кухня. СС0

Слово «суши» дословно переводится как «рис с уксусом». Самый распространенный вид блюда — это нигири с рыбой или сырыми моллюсками. Суши, как проявление японского минимализма в еде, демонстрируют трепетное отношение ко вкусу. Например, имбирь, который всегда кладут к маки, инари или эдомаэ-суши, используют для обновления вкусовых рецепторов.

«Суши Мастер»

Адрес: пр. Ленина, 113.

Время работы: пн-вс с 10:00 до 22:30.

«Суши Мастер» — одно из многих заведений одноименной ресторанной сети. Здесь подают в основном блюда японской кухни, самые распространенные из которых — суши и роллы.

«Суши WOK»

Адрес: пр. Красноармейский, 76.

Время работы: пн-вс с 10:00 дл 23:00.

В Барнауле работать несколько точек по продаже известной лапши WOK, а вместе с ней суши и роллов.

Полакомиться блюдами японской кухни можно в зале одного из ресторанчиков. Также преддагают заказать еду на вынос или доставку на дом.

Японская кухня. unsplash.com