Сяке маки атакуют. Шесть заведений азиатской кухни, в которых накормят от души и по-японски

«Иероглиф»
Адрес: пр. Социалистический, 109.
Время работы: пн-вс с 10:00 до 23:30.
Ресторан японской и китайской кухни, предлагает разнообразное меню, в котором есть салаты, закуски, супы, горячие блюда, суши и роллы, а также десерты.
«Рыба Рис»
Адрес: Павловский тракт, 188.
Время роботы: пн-вс с 10:00 до 22:00.
Здесь подают роллы, суши, супы, закуски, горячие блюда, салаты, мидии, воки. Есть доставка.
Shabba
Адрес: ул. Пролетарская, 114.
Время работы: пн-чт с 11:00 до 03:00, пт-сб с 11:00 до 05:00, вс с 11:00 до 03:00.
Ресторан японской и американской кухни. Азиатские блюда представлены закусками, супами вроде рамена и том-яма, салатами и роллами — горячими и холодными.
«Крыша»
Адрес: ул. Мало-Олонская, 28.
Время работы: пн-чт 18:00−03:00, пт-сб с 18:00 до 06:00, вс с 18:00 до 03:00.
Бар-ресторан. От азиатской кухни заведение взяло роллы, салаты с закусками и супы.
Слово «суши» дословно переводится как «рис с уксусом». Самый распространенный вид блюда — это нигири с рыбой или сырыми моллюсками. Суши, как проявление японского минимализма в еде, демонстрируют трепетное отношение ко вкусу. Например, имбирь, который всегда кладут к маки, инари или эдомаэ-суши, используют для обновления вкусовых рецепторов.
«Суши Мастер»
Адрес: пр. Ленина, 113.
Время работы: пн-вс с 10:00 до 22:30.
«Суши Мастер» — одно из многих заведений одноименной ресторанной сети. Здесь подают в основном блюда японской кухни, самые распространенные из которых — суши и роллы.
«Суши WOK»
Адрес: пр. Красноармейский, 76.
Время работы: пн-вс с 10:00 дл 23:00.
В Барнауле работать несколько точек по продаже известной лапши WOK, а вместе с ней суши и роллов.
Полакомиться блюдами японской кухни можно в зале одного из ресторанчиков. Также преддагают заказать еду на вынос или доставку на дом.
Ежегодно 21 декабря в России отмечают День повара японской кухни. В последнее десятилетие популярность блюд японской кухни все возрастает. Любителей отведать экзотическое кушанье становится больше. Открываются японские рестораны, да и в обычных заведениях можно найти страничку с разными видами суши, супов и соусов.
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