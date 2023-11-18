Не кулаками махать: 10 идей, как провести выходные в Барнауле

В театр
«Зойкина квартира» в Театре драмы — 19 ноября, 17:30, 18+
«Любовь и голуби» в Музыкальном театре — 18 ноября, 17:00, 16+
«Три плюс кот» в Крепостном театре — 18 ноября, 18:00, 16+
Для детей
«Летучий корабль» в Молодежном театре Алтая — 19 ноября, 12:00, 6+
На стендап
Талантливейшие представители event-сферы, опытные амбассадоры юмора и команда «Стендап Алтай» представят свои импровизации на шоу «Чо-то будет» — 19 ноября, 19:00, 18+
В «Изумрудный»
Мир эфирных масел, их целебные свойства и чудеса на Арома-встрече в визит-центре парка «Изумрудный» — 19 ноября, 12:00, 12+
На хоккей
В «Титов Арене» ХК «Динамо-Алтай» выступит против ХК «Звезда» из Москвы — 18 ноября, 17:00, 0+
В музей
Куратор выставки «Эхо шаманского бубна» Дмитрий Емельянов расскажет о сохранившихся традициях кумандинцев в завершающей лекции «Люди-лебеди: кто они?» — 19 ноября, 15:00,12+
На самооборону
В спорт клубе «Партизан» расскажут и покажут, как пользоваться газовым баллончиком для самообороны — 19 ноября, 11:00, 18+
В кино
Основанный на реальной истории детектив от Чон Джу-Ри «Следующая жертва» в «Премьере», 18+