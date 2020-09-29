После Барнаула Зюганов раскритиковал власти еще одного города за инцидент с Лениным

Ранее мэр Белгорода Юрий Галдун опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» фотографию разобранного памятника Ленину и предложил «успеть забрать до утилизации».

При этом мэр «пристыдил» белгородских коммунистов за различные акции протеста, направленные якобы на получение политических очков.

«Рискуете достоинством, сидя на холодных ступенях. Вам ведь не только рейтинг, но и демографию надо повышать. Вместо того, чтобы бегать с плакатами и морозить хозяйство — совершите настоящий поступок. Заберите памятник Ленину, пока совсем не развалился. Сообщите куда доставить скульптуру. Жду до 1 ноября. Потом будем утилизировать», — обратился мэр к местному отделению КПРФ.

Стоит отметить, что памятник украшал Центральный парк Белгорода до того, как неожиданно оказался «на свалке».

В ответ на такое «оскорбление» депутат Госдумы от Белгородской области Сергей Гаврилов призвал правоохранительные органы разобраться в ситуации.

Зюганов и вовсе сравнил с «бандеровщиной» сваленные в кучу «куски Ленина».

«Наш министр иностранных дел удивляется, почему осквернение памятников происходит в Польше или Прибалтике. Что удивляться, когда сидит в Белгороде мэр и сносит памятник Ленину и делает вид, что ничего не произошло», — возмутился главный коммунист России.

Напомним, ранее Зюганов прокомментировал инцидент в Барнауле и призвал президента России Владимира Путина «разобраться с каждой сволочью», которая оскверняет память Ленина.

Матерное слово на памятнике Ленину. предоставлено altapress.ru

«Те, кто плюет в колодец, заплатят самую жесткую цену. Разберемся с каждой этой сволочью, они получат по заслугам. Или мы будем соблюдать законы и конституцию, или мы будем защищать свою историю, или мы будем обречены», — эмоционально сказал политик.

Такими словами Зюганов отреагировал на появление нецензурного слова из трех букв на памятнике Ленину в центре столицы Алтайского края. Надпись оставила женщина, которую задержали.

Примечательно, что в мэрии Барнаула никак публично не прокомментировали ситуацию.

Ранее житель Красноярского края назло пивнушкам установил в селе памятник Ленину и заглядывается на бюст Зои Космодемьянской. Теперь вождь пролетариата стоит у края дороги и смотрит на проезжающие мимо машины.