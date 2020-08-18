+91. После двухдневного штиля в Алтайском крае умерло 6 человек с COVID-19

Новые случаи выявили в Барнауле — 43, Рубцовске — 13, Хабарском районе — 7, Новоалтайске — 6, Яровом — 3, в Бийске, Заринске, Поспелихинском районе — по 2 заболевших, Алейск, Камень-на-Оби, Благовещенский, Егорьевский, Косихинский, Краснощековский, Локтевский, Первомайский, Рубцовский, Смоленский, Тальменский, Усть-Калманский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.
Всего в крае заболело 10,8 тысяч человек. В тяжелом состоянии находится 122 пациента, из них 30 на аппаратах ИВЛ.
Всего выздоровело — 9134 человека, за прошедшие сутки 191 человек.
Всего скончалось — 281 человек, за сутки 6 человек.