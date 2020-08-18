Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 августа 25°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

+91. После двухдневного штиля в Алтайском крае умерло 6 человек с COVID-19

За сутки в Алтайском крае выявили 91 заболевшего COVID-19. 6 человек с установленным диагнозом умерли, сообщили в оперштабе 18 августа. Два дня до этого летальных исходов не фиксировали.

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Анна Зайкова.

Новые случаи выявили в Барнауле — 43, Рубцовске — 13, Хабарском районе — 7, Новоалтайске — 6, Яровом — 3, в Бийске, Заринске, Поспелихинском районе — по 2 заболевших, Алейск, Камень-на-Оби, Благовещенский, Егорьевский, Косихинский, Краснощековский, Локтевский, Первомайский, Рубцовский, Смоленский, Тальменский, Усть-Калманский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.

Всего в крае заболело 10,8 тысяч человек. В тяжелом состоянии находится 122 пациента, из них 30 на аппаратах ИВЛ.

Всего выздоровело — 9134 человека, за прошедшие сутки 191 человек.

Всего скончалось — 281 человек, за сутки 6 человек.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость