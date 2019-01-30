Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 января -15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
580

После массовых сообщений о минировании в Барнауле возбудили уголовное дело

В Барнауле возбудили уголовное дело после волны сообщений о минировании. Подобные письма поступили утром 28 января на электронные адреса многих учебных заведений и организаций города.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

В прокуратуре Алтайского края сообщили, что уголовное дело возбудили по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Во время расследования установили, что письма с ложными сведениями о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность, отправили на электронные адреса не менее чем по 48 адресам в Барнауле.

Altapress.ru писал, что эвакуацию проводили в 18 городских школах: старшеклассников отпустили домой, а маленьких детей в сопровождении классных руководителей привели в теплые помещения ближайших учреждений. Вскоре школьников забрали родители.

В пяти школах образовательный процесс не прерывался из-за поступления уточняющей информации от УМВД России по Барнаулу об отсутствии угрозы. Кроме того, работу не останавливали в зданиях, в которых работают органы местного самоуправления.

Помощник прокурора Барнаула Роман Бурыкин отметил, что тем, кто разослал письма, грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. Правоохранители продолжают расследование.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость