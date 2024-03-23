После ночных "минусовок" днем на Алтае станет по-весеннему тепло. И даже жарко

В Алтайском крае спасатели готовятся к предстоящему паводку. А жители региона рады даже весенним лужам на улицах городов.

Именно 23 марта ветер сменит направление с западного на юго-западное. В регионе по ночам значительные минусовые температуры — до минус 16 градусов мороза.

А уже днем — настоящая весна. Посудите сами — в регионе до плюс 7 градусов тепла. В Барнауле — до плюс 4.

Крепитесь, люди, скоро лето!

Климатическая норма

Эта весна обещает быть одной из самых теплых в истории Сибири. В марте-апреле ожидается аномально высокая температура воздуха в большинстве регионов Сибири. Она будет превышать климатическую норму на 3-5 градусов.

Самое важное - в нашем Telegram-канале