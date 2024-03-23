23 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

После ночных "минусовок" днем на Алтае станет по-весеннему тепло. И даже жарко

В Алтайском крае спасатели готовятся к предстоящему паводку. А жители региона рады даже весенним лужам на улицах городов.

Цветение маральника.
Цветение маральника.
Алтайский биосферный заповедник/Евгений Веселовский

Именно 23 марта ветер сменит направление с западного на юго-западное. В регионе по ночам значительные минусовые температуры — до минус 16 градусов мороза.

А уже днем — настоящая весна. Посудите сами — в регионе до плюс 7 градусов тепла. В Барнауле — до плюс 4.

Крепитесь, люди, скоро лето!

Климатическая норма

Эта весна обещает быть одной из самых теплых в истории Сибири. В марте-апреле ожидается аномально высокая температура воздуха в большинстве регионов Сибири. Она будет превышать климатическую норму на 3-5 градусов.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость