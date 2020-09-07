После опухоли певец Шура сбросил 32 килограмма и почти все зубы

Известный новосибирский певец Шура (Александр Медведев) за несколько месяцев похудел на 32 килограмма, также у него «зубы отвалились», сообщает Om1.ru со ссылкой на директора артиста Дмитрия Депершмидта.

Дмитрий рассказал, что Шура начал стремительно худеть в марте 2020 года — у певца нашли опухоль в области пищеварительного тракта.

Артисту прописали строгую диету: отказ от алкоголя, газировки, сахара и не только. До этой истории, отметил Дмитрий, певец страдал от постоянного желания что-либо съесть.

«Он даже ночью ел. Представляете, не мог спать: вставал и ел в три часа ночи, в четыре. Он тоннами потреблял сладкое, булки», — подчеркнул директор артиста.

При этом время от времени Шура пытался худеть: но это давало краткосрочный эффект и потом лишний вес возвращался с новыми килограммами.

Из-за пандемии коронавируса, когда отменили концерты, Шура принял принципиальное решение похудеть — даже специально оставлял холодильник пустым.

Также добавилась диета — после удаления опухоли и ушивания грыжи. Кстати, подчеркнул директор артиста, певцу попросту нечем есть, так как у него почти нет зубов.

«Он уже 13 лет чуть ли не каждый день себе делает эти зубы. Просто там неправильно было сделано, и зубы отвалились. Сейчас нашли нового врача, теперь будем вставлять импланты. Но у него в челюсти кости не хватает, зубы не могут держаться, поэтому нужно нарастить эту кость. Так что ему убрали даже временные зубы: верхние есть, а низ пустой. Он шепелявит страшно», — отметил представитель артиста.

Из-за этого Шура ест детское питание, смузи, супы, йогурты, а также пьет кофе с молоком и воду.

Ранее Шура показал, как от скуки в платье с тряпкой моет подъезд. Напомним, год назад сообщали о решении эпатажного певца распродать свои вставные зубы.