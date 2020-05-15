В платье с тряпкой: эпатажный певец Шура показал, как от скуки моет подъезд

«Когда концерты на карантине, а наряды остались не выгуленными! Думаю почему не пройтись на лестничной площадке нарядным, а в спутницы взял швабру! Мне кажется самое то! Как вам?» — написал Шура.
В комментариях к видео Шуру поблагодарили за умение «создавать хорошее настроение без повода, на ровном месте».
Напомним, год назад сообщали о решении эпатажного певца распродать свои вставные зубы.
Александр Медведев родом из Новосибирска. Пик его популярности приходится на конец 1990-х годов. Приобрел известность за счет запоминающейся внешности — отсутствие передних зубов. Некоторые песни («Отшумели летние дожди», «Твори добро», «Холодная луна», «Ты не верь слезам») стали хитами.