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Концерт группы «Би-2» в Барнауле перенесли с мая на октябрь

Группа «Би-2» объявила о вынужденном переносе майских концертов в Сибири на октябрь, сообщают организаторы.

Концерт "Би-2" в Барнауле. 20 февраля 2018 года.
Концерт "Би-2" в Барнауле. 20 февраля 2018 года.
www.instagram.com/july__flowers

31 мая музыканты должны были выступить в Барнауле. Теперь они приедут только 4 октября.

Все купленные ранее билеты будут действительны на новую дату.

Музыканты подчеркнули, что безопасность и здоровье поклонников для группы являются приоритетными.

«Друзья, для нас с вами перенос концертов — самый действенный способ увидеться как можно скорее. Пожалуйста, тщательно следуйте всем мерам предосторожности и, насколько это для вас возможно, соблюдайте режим самоизоляции! И, пожалуйста, не расстраивайтесь! Решение о переносе тура далось нам тяжело — но мы верим в его необходимость в текущих условиях», — говорится на официальном сайте группы.

На самоизоляции артисты продолжают общение с поклонниками. 18 апреля в 15:00 по московскому времени Шура Би-2 впервые свяжется со всеми участниками коллектива в прямом эфире своего Instagram аккаунта.

Они поделятся со зрителями последними новостями и ответят на вопросы.

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