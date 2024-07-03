После публикаций altapress.ru мэр Славгорода пообещала заняться проблемами села Райгород и встретиться с его жителями

Напомним, село Райгород находится в трех километрах от Казахстана. Оно относится к городскому округу Славгород. Живет в селе чуть больше ста человек.

Вот как оно выглядит. Фотографии altapress.ru предоставил Дмитрий Шушуев. В селе всего одна улица — Первомайская. Там нет магазинов, школ, ФАПа, работы.

Убитая дорога

Райгородцы обратились к altapress.ru в марте 2024 года. Жители села неоднократно жаловались на убитую дорогу, по которой невозможно ездить. Как рассказала нам сельчанка, однажды люди шли пешком до Ярового, чтобы похоронить бабушку. Власти дорогой не занимались. Максимум — дорожная служба проводила грейдирование.

Несколько раз школьников отправляли на дистанционное обучение — автобус не смог проехать, чтобы увезти детей. Тогда этим вопросом занялся прокурор Алтайского края Антон Герман.

Село Райгород. Предоставлено altapress.ru Село Райгород. Предоставлено altapress.ru Село Райгород. Предоставлено altapress.ru

Прорыв трубы

Летом от райгородцев поступила новая жалоба. В селе прорвало трубу, образовалось «болото». Вместе с этим у людей появились проблемы давлением, напором и чистотой воды. В нескольких домах срывало краны. А после починки в воде появлялась песок.

Жители несколько дней подряд обращались в МУП «Теплосбыт» с просьбой починить трубу. Это сделали спустя неделю.

Altapress.ru общался с главой села Натальей Чумак по этому вопросу. Чиновница сообщила, что трубу придется отрезать — она вела к заброшенному ФАПу, смысла в ней нет. Также в селе поменяют частотник.

Но проблему с давлением в кранах пока не решили.

Свет

В селе есть проблемы с постоянными перебоями электроэнергии. Особенно летом, когда из-за грозы может сгореть техника.

Что сказала мэр Славгорода

Жительница Райгорода сообщили altapress.ru, что 3 июня Людмила Подгора лично позвонила ей. Она сообщила, что Минтранс занялся дорогой из Райгорода в Яровое. Вскоре ее должны отсыпать.

Кроме того, женщина взяла на контроль проблемы с водой, электроэнергией и постоянными перебоями в селе.

Людмила Подгоора пообещала приехать в Райгород и встретиться с сельчанами.

Altapress.ru продолжает следить за происходящем в Райгороде.

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