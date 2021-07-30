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Жизнь

После вмешательства прокуратуры резко «расширились» лесные пожары в Иркутской области

В Иркутской области лесные пожары охватили территорию площадью более 80 тыс. гектаров, причем ранее официально она почти в двадцать раз была меньше.

Лесные пожары.
Лесные пожары.
СС0

Накануне прокурорская проверка подтвердила факты занижения статистики лесных пожаров минлесхозом Иркутской области.

Перед этим Минприроды РФ пожаловалось в Генпрокуратуру на предоставление ложных данных о пожарах — якобы горело 4,2 тыс. гектаров, а спутники показывали иную картину.

После скандала губернатор региона поручил провести служебные проверки. В отставку добровольно ушел глава местного минлесхоза.

30 июля в правительстве региона сообщили, что в общей сложности сейчас горит более 80 тыс. гектаров леса.

«В лесном фонде действуют 29 ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 76968 га <…> Локализованы 13 пожаров на площади 4603 га», — говорится в сообщении.

Появились и несколько новых возгораний: в трех случаях виноваты грозы, в одном — местное население, еще в одном — железная дорога.

За сутки лесоохрана Иркутской области ликвидировала природные пожары на площади 473 га.

Ранее сообщали, что в регионе скрывали крупный лесной пожар, о тушении которого отчитались — за это время площадь увеличилась в полтора раза.

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