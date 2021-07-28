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Жизнь

Занижение площади лесных пожаров в Сибири подтвердила прокуратура

Прокурорская проверка подтвердила факты занижения статистики лесных пожаров минлесхозом Иркутской области, сообщает «Коммерсант».

Лесные пожары.
Лесные пожары.
СС0

Ранее сообщали, что в Иркутской области скрывали крупный лесной пожар, о тушении которого отчитались. За это время площадь возгорания увеличилась в полтора раза.

«Проверки проводились в Катангском, Нижне-Чуйском, Нижнеилимском лесничествах. Главе минлесхоза региона внесено представление об устранении нарушений», — рассказали изданию в прокуратуре.

После этого власти нарастили силы и средства пожаротушения, привлекли авиатехнику для борьбы с огнем в отдаленных северных территориях.

Оперативность проявил и губернатор Игорь Кобзев — поручил провести служебные проверки, по результатам трех начальников территориальных лесничеств привлекли к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, добровольно в отставку ушел глава минлесхоза Дмитрий Петренев.

Накануне Минприроды РФ пожаловалось в Генпрокуратуру на предоставление ложных данных о пожарах в Иркутской области — якобы горело 4,2 тыс. гектаров, а спутники показывали 24 тысячи.

Кстати, ранее эксперты объяснили, почему в России лес горит до границы с Финляндией, где лес вообще не горит.

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