Эксперты объяснили, почему в России лес горит до границы с Финляндией, где лес вообще не горит

Эксперты рассказали РИА «Новости» , почему в Карелии леса горят, а в Финляндии, где тоже бьются температурные рекорды, нет ни одного лесного пожара.

На всей территории Карелии действует режим ЧС в лесах — проводится тушение 30 лесных пожаров.

Эксперты отметили, что во всем виновата привычка россиян жечь костры и траву, а также недофинансирование системы тушения лесных пожаров и отсутствие наказания за поджоги.

«Это самые масштабные пожары с начала XXI века, которые в Карелии происходили. Мы не можем сказать о более ранних временах, потому что тогда еще не было космического мониторинга и площади пожаров определялись методами наземного авиационного мониторинга. Были ошибки и сокрытия, поэтому корректно можно сравнивать только со времени, когда космический мониторинг ведется. Важно, что прямо сейчас действует одновременно много пожаров», — отметил главный координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин Кобяков.

По его мнению, в Финляндии лесных пожаров нет, потому что там леса не поджигают — не проводят профилактических выжиганий.

Лесные пожары. СС0

«Нужно исключить огонь из практики природопользования. Прекратить любые выжигания для любых целей, но эта идея вызывает очень большое сопротивление, потому что это проще, чем заниматься выкашиванием и опашкой», — добавил Кобяков.

В Рослесхозе отметили, что простого решения для прекращения лесных пожаров нет — это долгая и системная работа.

«Долгое время особенность лесопожарной обстановки в нашей стране определялась холодным северным климатом. Сейчас он стремительно теплеет, и мы вынуждены к этому приспосабливаться. Еще 15−20 лет назад брошенная в лесу спичка могла бы потухнуть во влажном мху. Сейчас она вспыхнет в сухой хвое, и огонь распространится на десятки гектаров», — пояснили в ведомстве.

Эксперты напомнили, что в большинстве регионов России серьезное недофинансирование системы тушения лесных пожаров, и нет каких-либо планов по увеличению трат.

В Рослесхозе уточнили, что с начала 2021 года по вине человека возникло 72% всех пожаров в стране, от гроз — 17%, по иным причинам — 11%.

Ранее сообщали, что в Иркутской области «скрывают крупный лесной пожар», о тушении которого уже отчитались