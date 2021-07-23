Эксперты объяснили, почему в России лес горит до границы с Финляндией, где лес вообще не горит

На всей территории Карелии действует режим ЧС в лесах — проводится тушение 30 лесных пожаров.
Эксперты отметили, что во всем виновата привычка россиян жечь костры и траву, а также недофинансирование системы тушения лесных пожаров и отсутствие наказания за поджоги.
«Это самые масштабные пожары с начала XXI века, которые в Карелии происходили. Мы не можем сказать о более ранних временах, потому что тогда еще не было космического мониторинга и площади пожаров определялись методами наземного авиационного мониторинга. Были ошибки и сокрытия, поэтому корректно можно сравнивать только со времени, когда космический мониторинг ведется. Важно, что прямо сейчас действует одновременно много пожаров», — отметил главный координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин Кобяков.
По его мнению, в Финляндии лесных пожаров нет, потому что там леса не поджигают — не проводят профилактических выжиганий.
«Нужно исключить огонь из практики природопользования. Прекратить любые выжигания для любых целей, но эта идея вызывает очень большое сопротивление, потому что это проще, чем заниматься выкашиванием и опашкой», — добавил Кобяков.
В Рослесхозе отметили, что простого решения для прекращения лесных пожаров нет — это долгая и системная работа.
«Долгое время особенность лесопожарной обстановки в нашей стране определялась холодным северным климатом. Сейчас он стремительно теплеет, и мы вынуждены к этому приспосабливаться. Еще 15−20 лет назад брошенная в лесу спичка могла бы потухнуть во влажном мху. Сейчас она вспыхнет в сухой хвое, и огонь распространится на десятки гектаров», — пояснили в ведомстве.
Эксперты напомнили, что в большинстве регионов России серьезное недофинансирование системы тушения лесных пожаров, и нет каких-либо планов по увеличению трат.
В Рослесхозе уточнили, что с начала 2021 года по вине человека возникло 72% всех пожаров в стране, от гроз — 17%, по иным причинам — 11%.
Ранее сообщали, что в Иркутской области «скрывают крупный лесной пожар», о тушении которого уже отчитались