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Жизнь

Последний день зимы — 28 февраля. Поздравления в прозе, стихах и смс

Богатая на праздники зимняя пора приходит к своему логическому завершению. Мы будем скучать, но впереди только лучшее: солнце, тепло, избавление от слоев одежды и расцветающая природа. Altapress.ru подготовил поздравления с последним днем зимы в прозе, стихах и смс.

Зима, снег, девушка.
Зима, снег, девушка.
СС0

Поздравления с последним днем зимы в прозе

В последний день зимы пусть нас покинет стужа. Засидевшись в зимней сказке хочется весны в душе и окружении. Желаю сбросить ледяные оковы неурядиц и приготовиться к свежему новому мироощущению. Чтобы с весенним ветерком вас посетили новые идеи и возможности. Расцветайте, действуйте и ничего не бойтесь!

С последним днем зимушки-зимы! Наконец-то наступит долгожданное тепло и природа распахнёт свои объятия. С окончанием холодов, я желаю вам свежего весеннего воздуха, новых идей и впечатлений. Пусть душа запоет по-новому под звонкий щебет долгожданных птиц. Радуйтесь каждому мгновению расцветающей природы, улыбайтесь и замечайте удивительные краски жизни.

Поздравляю с Последним днем зимы и от всей души желаю в сугробах снега оставить все свои тревоги и сомнения, а с завтрашнего дня открыть страничку ярких красок и вдохновения своей жизни. И пусть вместе с зимой уйдут все беды, пусть снежный период оставит только добрые и светлые воспоминания о зимней сказке и волшебных праздниках.

Домашний уют зимой.
Домашний уют зимой.
СС0

Поздравления с последним днем зимы в стихах

Прощай, красотка зимушка-зима!
Спасибо и за снег, и за морозы,
Последний день командует она,
Ведь срок ее истек по всем прогнозам.

А завтра календарь перевернешь,
А там весна разбег свой начинает,
Пусть ты с весной любовь свою найдешь,
Зима, как льдинка, в сердце пусть растает!

Наконец-то уходит зима
И остался лишь день до весны!
Пусть у всех и сердца, и дома
Всегда будут тепла лишь полны!

Пусть зима прощается с нами
Очень ясным и красочным днем!
Описать невозможно словами,
Как весны мы восторженно ждем!

Зиме мы скажем до свидания,
Помашем пламенно рукой,
Тебе желаю вдохновенно
С прекрасной встретиться весной!

Пусть будет радость и удача,
Играй последний раз в снежки,
Да просто счастья, не иначе,
Весенней, пламенной любви!

Зима уходит, До свидания,
Сказав последнее прости,
Ведь уже завтра март чудесный,
Так пусть все сбудутся мечты!

Девушка зимой.
Девушка зимой.
СС0

Поздравления с последним днем зимы в смс

Зима уйти не хочет,
И снегом забросала.
Давай, зима, не думай,
Нам солнца очень мало.

С последним днём зимы
Хочу тебя поздравить,
И в зимней той дали
Всё мрачное оставить.

Позади метели, стужи,
Отступают холода,
Ждем тепло мы поскорее,
И весне мы скажем «Да!"
С днем зимы последним этим
Поздравляем всех вокруг,
Пережили мы морозы,
Ждет тепло, капелей стук!

Потихонечку уходят
Стужи, вьюги и метели,
И три месяца зимы все
Наконец-то пролетели,
Зимний день один остался,
Пусть весна придет скорее,
Ждет тепло нас и капели,
Скоро солнышко пригреет!

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