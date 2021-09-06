На барже «Фортуна» сварили последнюю трубу второй нитки газопровода «Северный поток — 2», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию-оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Последняя труба газопровода получила номер 200 858, ее уже погрузили на дно Балтийского моря в германских водах.

«Следующим шагом станет осуществление стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании, методом надводного захлеста. Затем будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года», — рассказали в компании.

Также подчеркнули, что «Северный поток — 2» поможет удовлетворить долгосрочные потребности европейского энергетического рынка в природном газе и обеспечит надежные и безопасные поставки.