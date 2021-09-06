Последняя труба газопровода получила номер 200 858, ее уже погрузили на дно Балтийского моря в германских водах.
«Следующим шагом станет осуществление стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании, методом надводного захлеста. Затем будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года», — рассказали в компании.
Также подчеркнули, что «Северный поток — 2» поможет удовлетворить долгосрочные потребности европейского энергетического рынка в природном газе и обеспечит надежные и безопасные поставки.
«Северный поток — 2» протянули из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность двух ниток газопровода — 55 млрд кубометров газа в год.