Поставщик смертельного «боярышника», от которого погибли 78 человек, получил 2,5 года

В Иркутской области вынесен приговор предпринимателю, поставившему в 2016 году нелегальный алкоголь с метиловым спиртом, сообщает генпрокуратура.

Бизнесмен Афиг Адил оглы Аббасов получил 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Отмечается, что именно Аббасов с товарищем привезли в Иркутск две тысячи пластиковых бутылочек с поддельным «боярышником», в котором вместо этилового спирта налили метиловый.

Никаких документов на продукцию не было. Товар сбыли одному из иркутских предпринимателей. Потом «боярышник» разошелся по нескольким торговым точкам в городе.

Напомним, в 2016 году в результате отравления метиловым спиртом в Иркутске скончались 78 человек и более 120 пострадали: в регионе объявили режим ЧС.

Уголовные дела возбудили в отношении 19 чиновников, владельцев торговых точек и продавцов.

На бутылках с жидкостью, которой отравились жители Иркутской области, было написано: «Опасно для применения вовнутрь». Однако производитель на той же этикетке заявил, что в составе жидкости этиловый спирт.