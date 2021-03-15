Поставщика овощей обвинили в массовом отравлении школьников

В Красноярском крае главе сельхозпредприятия предъявили обвинение по делу о массовых отравлениях в школах, сообщает региональный СК.

Напомним, в феврале в Красноярске произошли массовые отравления в школах — заболели 115 учеников из 27 учебных заведений. После этого уволился руководитель МАУ «Центр питания» и замначальника горобразования.

Источником распространения инфекции стали складские помещения СПК «Аленушка», а также цеха предприятия «Респект», занимающегося первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых.

«По результатам осмотров складских помещений, а также исследований образцов и проб установлены многочисленные нарушения правил хранения продукции, отсутствие производственного контроля за санитарно-техническим состоянием помещений предприятия, отсутствие лабораторных исследований и испытаний изготавливаемой и реализуемой овощной продукции», — рассказали в ведомстве.

Обвинение предъявили председателю сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК), в овощехранилищах которого обнаружили грызунов — возбудителя заболевания иерсиниоз.

Крыса. CC0

Председателю «Аленушки» избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Второго фигуранта — начальницу «Респекта», где не проводили лабораторные исследования — 15 марта объявили в розыск.

«Объединены в одно производство дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), возбужденное в СК по факту массового отравления школьников, и о нарушении санитарных норм (ч. 1 ст. 236 УК РФ), возбужденное в МВД», — говорится в сообщении.

Ранее в Барнауле ученики крупной школы почувствовали себя плохо после обеда в столовой. Чтобы разобраться в ситуации в город экстренно прилетел представитель Минобра России.

15 марта стало известно, что массовое «отравление» в барнаульской школе не подтвердилось. После этого глава алтайского минобра рассказал о «напряжении в родительской общественности».