Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 марта -11°C
﻿
Жизнь

Поставщика овощей обвинили в массовом отравлении школьников

В Красноярском крае главе сельхозпредприятия предъявили обвинение по делу о массовых отравлениях в школах, сообщает региональный СК.

В школьной столовой.
В школьной столовой.
barnaul.org

Напомним, в феврале в Красноярске произошли массовые отравления в школах — заболели 115 учеников из 27 учебных заведений. После этого уволился руководитель МАУ «Центр питания» и замначальника горобразования.

Источником распространения инфекции стали складские помещения СПК «Аленушка», а также цеха предприятия «Респект», занимающегося первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых.

«По результатам осмотров складских помещений, а также исследований образцов и проб установлены многочисленные нарушения правил хранения продукции, отсутствие производственного контроля за санитарно-техническим состоянием помещений предприятия, отсутствие лабораторных исследований и испытаний изготавливаемой и реализуемой овощной продукции», — рассказали в ведомстве.

Обвинение предъявили председателю сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК), в овощехранилищах которого обнаружили грызунов — возбудителя заболевания иерсиниоз.

Крыса.
Крыса.
CC0

Председателю «Аленушки» избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Второго фигуранта — начальницу «Респекта», где не проводили лабораторные исследования — 15 марта объявили в розыск.

«Объединены в одно производство дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), возбужденное в СК по факту массового отравления школьников, и о нарушении санитарных норм (ч. 1 ст. 236 УК РФ), возбужденное в МВД», — говорится в сообщении.

Ранее в Барнауле ученики крупной школы почувствовали себя плохо после обеда в столовой. Чтобы разобраться в ситуации в город экстренно прилетел представитель Минобра России.

15 марта стало известно, что массовое «отравление» в барнаульской школе не подтвердилось. После этого глава алтайского минобра рассказал о «напряжении в родительской общественности».

Иерсиниоз — острая кишечная инфекция, передающаяся от животных к человеку, которая сопровождается токсическими и аллергическими проявлениями, проявляется поражением многих внутренних органов. Заболевание вызывается особой бактерией — иерсинией, которая очень устойчива к внешним воздействиям.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость