Посвящение в барнаульцы: «Ростелеком» показал школьникам достопримечательности города

«Ростелеком» в День города Барнаула провел автобусную экскурсию «Посвящение в барнаульцы» для школьников. Ученикам показали исторические места краевой столицы и рассказали популярные городские легенды.

«Ростелеком» в День города Барнаула провел автобусную экскурсию «Посвящение в барнаульцы» для школьников.

Во время двухчасовой поездки по городу ребята увидели знаменитый Демидовский столб, здание канцелярии Колывано-Воскресенских заводов, побывали на Соборной площади (сейчас это площадь Свободы), посмотрели старинные купеческие усадьбы. Повышенный интерес у школьников вызвали рассказы об основателе горнозаводской промышленности Урала и Сибири, предпринимателе Акинфии Демидове, русском изобретателе и создателе паровой машины Иване Ползунове, а также легенда о Голубой даме, призрак которой «обитает» в здании мэрии Барнаула на проспекте Ленина, 18.

В Барнауле действуют сервисный центр "Ростелекома", головной офис Алтайского филиала компании и крупнейший за Уралом колл-центр. В этих подразделениях работают больше тысячи горожан, для которых важны местная история, культура и традиции. Мы хотели, чтобы ребята прониклись красотой краевой столицы, атмосферой жизни в ХVII — XIX веках, узнали, какие талантливые люди строили и развивали этот город. Возможно, потом кто-то свяжет с ним свою взрослую жизнь, придет работать в наш коллектив и будет также ценить все, что его окружает, — сообщила организатор экскурсии, менеджер Управления по работе с персоналом Алтайского филиала «Ростелекома» Елена Елкова.

«Ростелеком» в День города Барнаула провел автобусную экскурсию «Посвящение в барнаульцы» для школьников. Фото предоставлено компанией «Ростелеком». «Ростелеком» в День города Барнаула провел автобусную экскурсию «Посвящение в барнаульцы» для школьников. Фото предоставлено компанией «Ростелеком». «Ростелеком» в День города Барнаула провел автобусную экскурсию «Посвящение в барнаульцы» для школьников. Фото предоставлено компанией «Ростелеком». «Ростелеком» в День города Барнаула провел автобусную экскурсию «Посвящение в барнаульцы» для школьников. Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

Финалом экскурсии стало посещение школьниками Мемориала славы на площади Победы — главного памятника героям Великой Отечественной войны. Здесь экскурсовод предложил найти имена своих прадедов и прабабушек на Стене Плача монумента.

Я увлекаюсь историей, и это была для меня самая полезная экскурсия. До этого нам не рассказывали легенды. Очень понравилась история про колесо, отпавшее от кареты Акинфия Демидова, которое потом так и не нашли. И что Демидовский столб построен без использования какой-либо арматуры. В целом узнал в этот день много интересного, — поделился своими впечатлениями ученик 6 класса «А» барнаульской гимназии № 123 Максим Холодков.

После завершения поездки организаторы вручили школьникам сувениры от компании и дипломы «Юный барнаулец».