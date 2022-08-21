21 августа
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Жизнь

Потемкинская деревня. Жительница Барнаула пожаловалась на ужасающее состояние дома через дорогу от правительства

Обшарпанный двор, разбитые дороги — и все это недалеко от здания правительства Алтайского края. Но при этом — красивый отреставрированный фасад. Жительницу Барнаула возмутило состояние одного из дома в центре города.

Дом на Ленина, 63
Дом на Ленина, 63
Barnaul 22

Речь идет о доме на пр. Ленина, 63 — это здание с кондитерской и аптекой располагается напротив корпусов АлтГУ.

Женщина сфотографировала неприглядный вид здания со двора. Их опубликовал Barnaul 22.

«Никто ничего не делает, несмотря на то, что дом буквально через дорогу от краевой администрации. Со стороны Ленина фасад дома привели в порядок, и то… А дворы что? Стены осыпаются, проехать невозможно, сегодня из-за луж не увидела яму и очень хорошо стукнулась подвеской», — возмущается горожанка.

Комментаторы же посоветовали не сетовать на краевое правительство, а обращаться напрямую к ТСЖ.

Ранее altapress.ru объявил конкурс на лучшие архитектурные решения. Нужно лишь сфотографировать понравившийся объект и отправить на электронную почту.

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