«Потеряете силы и покой». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Неделя может быть очень динамичной, если не поддаваться грустным мыслям и не вспылить», — говорит барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что измениться в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Унять свою печаль (безалкогольно) предстоит Ракам. «Не отлынивайте от своих обязанностей, заботьтесь о близких. Конец недели для вас будет более продуктивный и спокойный», — говорит Светлана Черемисина.

Достичь любых результатов удастся Овнам, говорит она. Главное — приложить все усилия, чтобы во время этого не разрушить отношения.

«В жутких „контролеров“ превратятся Тельцы», — говорит астропсихолог и призывает сдерживаться. То же касается и Скорпионов, ведь чем больше они станут давить на партнера, тем хуже будет им. Все, что нужно — мотивация и вдохновение.

Бодрыми и веселыми станут Рыбы, которым стоит отложить разговоры с отцом, добавляет Черемисина. Пообщаться с мамами она советует Стрельцам: им нужно делиться счастьем и спокойствием и ни с кем не спорить.

Позаботиться не только о своих близких, но и о себе придется Водолеям. «Следите за давлением, пейте больше воды, ешьте фрукты, мед», — советует астропсихолог.

«Вы захотите обучиться приемам борьбы или пойдете в качалку. Будьте осторожнее, — предупреждает Светлана Черемисина Близнецов. — Очарование мощью мышц скоро пройдет. А Девам силу рук применять лучше в массаже».

Также на этой неделе своим внешним видом и питанием займутся Весы. Львы станут осваивать новые знания и навыки, особенно в сфере медицины, психологии и международного сотрудничества.

«Потеряете силы и покой, поэтому сделайте паузу, не принимайте важных решений», — посоветовал астропсихолог Козерогам.





Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.