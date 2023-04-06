Появились новые подробности о жизни мальчика, которого бросили в больнице

Мать семилетнего мальчика, которого бросили в новосибирской больнице, сама легла на лечение, сообщает «КП-Новосибирск».

Мама другого маленького пациента рассказала, что мальчика привел в больницу дядя. Он был в грязной, старой одежде. Также, по ее словам, ребенок очень худой.

«Он подвижный ребенок. И все-таки было видно, что им не занимались. Еще обратила внимание, что у мальчика нет зубов. Сгнили все», — добавила женщина.

Родители, которые лежали в инфекционном отделении вместе с детьми, говорили, что ребенку явно не хватает внимания: он лез обниматься и демонстративно баловался.

«Некоторые мамы позволяли ему играть со своими детьми. Он очень добрый мальчишка. Когда его угощали чем-то, говорил, что отдаст другому ребенку, потому что он любит их и они его тоже», — рассказала женщина.

Ребенок рассказывал, что мама, когда пьет, отворачивается и что он уже был в приюте. Он сказал, что скучает по своим сестрам.

Мама семилетнего мальчика настаивает на другой версии событий. После того, как он пролежал в больнице 1,5 года, сын начал проявлять агрессию ко всем членам семьи.

«Он на всех кидался, хватал ножи и говорил, что убьет всех. С ним страшно дома оставаться», — призналась женщина.

Надежда Болтенко, уполномоченный по правам ребенка НСО, рассказала еще одну интересную подробность о жизни этой семьи. По ее словам, на учете они не состояли.

«Мама мальчика сама написала заявление, чтобы сына поместили в центр временного содержания детей, а ее новорожденную дочку — в дом ребенка. Это вынужденная мера, потому что женщина сама легла в больницу на долгосрочное лечение», — сообщила Надежда Николаевна.

Старшая дочь и трехлетняя девочка также находятся в центре временного содержания детей.

Следователи организовали доследственную проверку по информации о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Напомним, что ранее в соцсетях появились сообщения о семилетнем ребенке, которого мама не стала забирать из больницы. Сообщение оказалось не фейком — мать ребенка рассказала, что не справлялась с воспитанием.