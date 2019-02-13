Появилось новое видео об «угодьях» Цеповяза в колонии

В интернете опубликовано новое видео о жизни члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза в колонии строгого режима в Амурской области. На кадрах можно увидеть «угодья с отдельной калиткой», пасекой, огородом и беседкой прямо на территории исправительного учреждения, сообщают «Известия».

Автор роликов о быте заключенного отмечает, что «усадьба» Цеповяза продолжается и за пределами колонии.

Хорошая усадьба: пасека, огород, беседка. Отдельно здание для отдыха на двух человек, душ. Это в Амурской области в ИК-3, — сообщает он.

Самого осужденного в кадре не видно. В ролике можно заметить забор, которым обнесена территория, и калитка. За забором — двухэтажные длинные корпуса, пишут РИА Новости.

Жизнь Цеповяза в колонии

Напомним, Цеповяз отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима № 3 в Ивановском районе Амурской области. 6 ноября начали проверка по появившимся в интернете фотографиям Цеповяза, на которых он в арестантской форме жарит шашлык, ест икру и крабов. Во ФСИН заявили, что фотографии были сделаны в 2015 году. Позже в отношении сотрудников указанной колонии возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Недавно появилось новое видео, как Цеповяз со «страдальцами» релаксирует в тюрьме. В помещении есть набор посуды для чаепития, вентилятор, «плазма», мягкая мебель. «Ремонтик такой отделали, чтоб дышалось легче», — говорит голос за кадром. «Страдаем сидим», — замечает другой. «Да, страдальцы», — соглашается автор видео.

Банда

В 2013 году Цеповяза признали виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды, ему назначено наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. С 1998 по 2010 год — за время, которое банда действовала в станице Кущевской, ее участниками были убиты 19 человек.