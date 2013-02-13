Появление икон с изображением Путина прокомментировали в Кремле

Напомним, в конце января в СМИ и социальных сетях рассказали о том, что в аэропорту Санкт-Петербурга в качестве сувениров продают иконы с изображением Путина. Стоимость — 79 тыс. рублей.
«Мы это не приветствуем. И вряд ли, наверное, это можно назвать иконой. Наверное, подобные изображения неуместны были бы», — сказал Песков.
Он также подчеркнул, что и сам президент не поддерживает такие инициативы и такие сувениры.
Стоит отметить, что в СМИ пока не появлялись сообщения об оскорбленных верующих из-за икон с Путиным. Напомним, ранее жителя Барнаула судили за икону с изображением Джона Сноу — героя сериала «Игра престолов».
Вот такие иконы продаются в аэропорту "Пулково". А что, уже разрешили живых канонизировать? Или те, кто говорит, что страной правят двойники Путина, оказались правы? pic.twitter.com/FZhSeDNkpk— Аркадий Чаплыгин (@ArkChaplygin) January 20, 2020