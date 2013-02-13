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Жизнь

Появление икон с изображением Путина прокомментировали в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не приветствует появление икон с изображением Владимира Путина, сообщает РИА «Новости».

Владимир Путин в Сочи на концерте по случаю Дня знаний.
Владимир Путин в Сочи на концерте по случаю Дня знаний.
www.kremlin.ru

Напомним, в конце января в СМИ и социальных сетях рассказали о том, что в аэропорту Санкт-Петербурга в качестве сувениров продают иконы с изображением Путина. Стоимость — 79 тыс. рублей.

«Мы это не приветствуем. И вряд ли, наверное, это можно назвать иконой. Наверное, подобные изображения неуместны были бы», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что и сам президент не поддерживает такие инициативы и такие сувениры.

Стоит отметить, что в СМИ пока не появлялись сообщения об оскорбленных верующих из-за икон с Путиным. Напомним, ранее жителя Барнаула судили за икону с изображением Джона Сноу — героя сериала «Игра престолов».

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