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Жизнь

Пожароопасно и с заморозками. Сразу два штормовых предупреждения объявлены в Алтайском крае

Синоптики в Алтайском крае предупреждают жителей о высокой пожароопасности, а вместе с тем и о заморозках.

Заморозки, иней.
Заморозки, иней.
СС0

«В Алтайском крае на большей части территории сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), местами чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости). 15 мая при прояснении на территории Алтайского края ожидаются заморозки до -2 градусов», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

В пятницу, 14 мая, в регионе будет преимущественно без осадков, в отдельных районах кратковременные дожди. Днем будет +17…+22 градуса.

Ветер северный, 6−11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров.

В Барнауле +17…+19 градусов. В краевой столице преимущественно без осадков, ветер северный, 6−11 метров в секунду.

Между тем, накануне в соседней Республике Алтай выпал снег.

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