Пожароопасно и с заморозками. Сразу два штормовых предупреждения объявлены в Алтайском крае

Синоптики в Алтайском крае предупреждают жителей о высокой пожароопасности, а вместе с тем и о заморозках.

«В Алтайском крае на большей части территории сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), местами чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости). 15 мая при прояснении на территории Алтайского края ожидаются заморозки до -2 градусов», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

В пятницу, 14 мая, в регионе будет преимущественно без осадков, в отдельных районах кратковременные дожди. Днем будет +17…+22 градуса.

Ветер северный, 6−11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров.

В Барнауле +17…+19 градусов. В краевой столице преимущественно без осадков, ветер северный, 6−11 метров в секунду.

Между тем, накануне в соседней Республике Алтай выпал снег.