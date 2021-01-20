«Пожизненное» за сожжение задержанного живьем: экс-начальника сибирского угрозыска ждет суд

В Туве предстанет перед судом бывший начальник уголовного розыска, которого обвинили в сожжении человека более 12 лет назад, сообщает республиканский СК.

Экс-начальника, который возглавлял угрозыск в Кызыле, обвинили в «убийстве человека, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью группой лиц».

Напомним, производство по делу возобновили по факту обнаружения сожженных человеческих останков.

«Вечером 7 марта 2008 года обвиняемый опрашивал задержанного по поводу кражи чужого имущества ранее незнакомого местного жителя», — рассказали в ведомстве.

В ходе разговора возник конфликт. Тогда «обвиняемый с подчиненным вывез молодого человека на безлюдный участок, где облил бензином и поджег».

Молоток. СС0

Подчиненный молотком добил горевшего задержанного. Тело завалили автомобильными шинами и деревянными досками, после чего опять подожгли.

Второй экс-полицейский находится в розыске, уточнили в СК. Примечательно, что ранее ведомство сообщило иную информацию.

«В настоящее время оба подозреваемых задержаны, им предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали 19 февраля 2020 года.

Дело в отношении бывшего начальника направили в суд. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное.

Ранее сообщали про трех оперативников из Новосибирска, которые отвезли в лес мужчину, где пистолетом выбивали 10 млн рублей.