Мало кто не слышал о полезных свойствах микрозелени. Однако, чтобы ее вырастить у себя на подоконнике, нужно где–то раздобыть ложку грунта и время на полив. Алтайские ученые из АГАУ решили эту проблему и разработали аэропонную установку – ее нужно лишь включить в розетку и налить воды. Что это такое и почему она стала лучшим проектом в России – в нашем материале.

Впервые первое

С молодыми учеными мы встретились непосредственно в стенах их Alma mater – Алтайском аграрном государственном университете. "Мы здесь уже практически живем, охранники в лицо узнают", – улыбается Максим Кертель, студент факультета природопользования.

И действительно, команда практически сутками пропадает в небольшом кабинете и университетской лаборатории. В планах сразу несколько проектов, от таких небольших, как аэропонная установка, до масштабных, как система мониторинга почвы. Одна из их разработок – аэропонная установка по выращиванию микрозелени – стала лучшей научной работой на Всероссийском конкурсе.

Такую награду Аграрный университет получил впервые за 18 лет участия в конкурсе. "По всем 15 номинациям у нас было шесть вторых мест, но первое – и правду первое в истории вуза!" – заметил Александр Шишкин, научный руководитель, заведующий кафедрой геодезии, физики и инженерных сооружений, доцент.

Аэропонная установка по выращиванию микрозелени Предоставлено altapress.ru

Установка позволяет любому человеку выращивать свежую микрозелень у себя в квартире. При этом она не требует ни специальных навыков, ни допматериалов, кроме воды. Залил, включил, ждешь 5–7 дней и наслаждаешься молодыми зелеными ростками.

Аэропоника – это метод выращивания растений не только без использования почв, но и без каких–либо субстратов. Зелень растет в воздушной среде и получает полезные вещества в распыленном виде. При таком способе выращивания не требуются гербициды и средства защиты растений. Так к продукции не примешиваются дополнительные соединения, и она получается более чистой и экологичной.

Подобных аэропонных установок в мире еще нет. "Даже у китайцев, которые впереди планеты всей", – отмечает Александр Шишкин.

Аэропонная установка по выращиванию микрозелени Предоставлено altapress.ru

"В Амазонии же как–то растут!"

Идея подобной установки появилась у Александра два года назад.

– В условиях нашего климата – с длинной зимой и коротким летом – человеку не хватает витаминов. Решить же эту проблему может микрозелень, которая богата полезными веществами и может расти круглый год на подоконнике, – объясняет ученый.

– Но ведь зелень можно выращивать и без специальных установок, в том же стаканчике от сметаны, например, – замечаю я.

– Вы правы, однако тогда вам потребуется грунт, в котором уже есть часть химических удобрений, а еще пульверизатор для опрыскивания и время, чтобы поливать ростки. Установка же не требует никаких усилий. Поставил на подоконник, включил в розетку и забыл на неделю. Для городского жителя это очень удобно.

При этом Александр признается, что изначально он планировал гидропонную установку – тоже беспочвенный способ выращивания растений, но питательные вещества зелень получает из водного раствора.

"Я сомневался, что растения смогут успешно развиваться, будучи подвешенными в воздухе. Но ведь в лесах Амазонии они прекрасно себя чувствуют, потому что находятся условиях повышенной влажности. Это и сподвигло меня на эксперимент", – рассказывает научный руководитель.

Фермы микрозелени в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

Работа в команде

Первый прототип ученый представил на проектном интенсиве "Университет 20.35". Александр вспоминает, что это был достаточно примитивный вариант. По рассказам команды, семена сажали в яичные лотки, в котором проделали кучу дырочек. К ним подключали бытовой диффузор, распыляющий водяной пар. Такая установка была непрактичной и не автономной – ее приходилось то включать в розетку, то выключать.

Эти недостатки исправили два новых участника команды – Максим Кертель и Владислав Прудников, студенты факультета природопользования. Максим создал программное обеспечение и перевел установку в автономный режим. А Влад сгенерировал новую модель, напечатал нужные детали на 3D принтере и собрал конструкцию.

"Ребята пришли ко мне с отточенными навыками, опытом в разработке сельского хозяйства и собственными проектами. Поверьте, такой команды за 15 лет преподавания в вузе я ни разу не встречал", – рассказывает Александр.

Команда ученых АГАУ Предоставлено altapress.ru Команда ученых АГАУ Предоставлено altapress.ru

Каждой культуре – свои условия

Внешний вид установки постоянно совершенствуется. Ведь модель должна быть не только практичной, но и красиво смотреться на кухне. "У нас творческий процесс, мы никак не можем остановиться", – смеется научный руководитель.

Сейчас установка представляет собой небольшой пластиковый контейнер, который может поместить на подоконник. Внутрь опущен диффузор, тонкой струйкой выпускающий водяной пар – он выполняет роль форсунки для туманообразования. Сверху поставлены полочки, на которых и проращиваются семена. Их закрывают вторым контейнером, и тем самым внутри установки образуется собственный микроклимат.

"Такая модель похожа на деталь конструктора. За счет небольших размеров мы можем поставить несколько блоков друг на друга и выращивать микрозелень уже в промышленных масштабах", – объясняет Максим Кертель.

Дополнительно к контейнеру прикреплены датчик температуры и влажности и электронный блок. Последний получает информацию с телефона и подбирает параметры для конкретной культуры: петрушки, базилика, кресс-салата и даже редиски. Модели выращивания ученые вычислили и прописали сами.

"Программное управление, которое мы используем для этой установки, применяется и для более крупного проекта, который включает в себя автоматизацию теплиц и тепличных комплексов. Эта технология достаточно гибкая и легко адаптируется для разных целей", – дополняет собеседник.

Аэропонная установка питается как от сети переменного тока напряжением 220 В, так и от пауэрбанка (3,7 B), и весьма экономична.

Аэропонная установка по выращиванию микрозелени Предоставлено altapress.ru Аэропонная установка по выращиванию микрозелени Предоставлено altapress.ru

Дальнейшие планы

Сейчас команда планирует получить грант на дальнейшую разработку аэропонной установки. "В этом году на Всероссийском конкурсе отказались от премии за победу, так что приходится искать средства другими путями", – объясняют ученые.

Когда проектирование аэропонной установки будет окончательно завершено, команда собирается запустить ее в продажу. Предполагаемая цена – 15 тыс. рублей. Ученые уверяют, что это еще небольшая стоимость по сравнению с ценами на рынке, где подобные модели стоят от 50 до 100 тыс. рублей.

Дополнительно к установке будет идти приложение, которое будет следить за параметрами выращивания и подбирать их под конкретную культуру.

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