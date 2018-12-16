Правда ли, что в Барнауле будет новый пляж?

Владимир из Барнаула обратился в редакцию altapress.ru с вопросом: «У реки Оби в районе остановки речного транспорта „Цветы Алтая“ ведется какая-то стройка. Рабочие, присутствовавшие на месте, пояснили, что здесь будет второй городской пляж. Правда ли это? И если нет, то что там строят?»