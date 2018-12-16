Правда ли, что в Барнауле будет новый пляж?

В администрации Центрального района Барнаула сообщили:
Данный земельный участок находится в собственности у физического лица. В указанном месте ведутся работы по террасированию, берегоукреплению и благоустройству садового участка № 588, расположенного в границах СНТ «Энергетик». У собственника земельного участка имеется эскизный проект благоустройства территории.
Работы по обустройству городского пляжа на данной территории не запланированы.
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