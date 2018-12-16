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Правда ли, что в Барнауле будет новый пляж?

Владимир из Барнаула обратился в редакцию altapress.ru с вопросом: «У реки Оби в районе остановки речного транспорта „Цветы Алтая“ ведется какая-то стройка. Рабочие, присутствовавшие на месте, пояснили, что здесь будет второй городской пляж. Правда ли это? И если нет, то что там строят?»

Барнаульский пляж на острове Помазкин.
Барнаульский пляж на острове Помазкин.
barnaul.org

В администрации Центрального района Барнаула сообщили:

Данный земельный участок находится в собственности у физического лица. В указанном месте ведутся работы по террасированию, берегоукреплению и благоустройству садового участка № 588, расположенного в границах СНТ «Энергетик». У собственника земельного участка имеется эскизный проект благоустройства территории.

Работы по обустройству городского пляжа на данной территории не запланированы.

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