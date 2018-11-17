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Жизнь
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Можно ли заставить выйти из отпуска?

Снежана из Барнаула обратилась в редакцию с таким вопросом: «Я работаю в школе. Недавно мне позвонил директор и попросил выйти из отпуска для работы на пришкольном участке с детьми. Я отказалась. Имеет ли право работодатель заставить меня выйти из отпуска?».

Отпуск.
Отпуск.
СС0

В Алтайкрайсовпрофе сообщили:

— В соответствии со ст. 125 Трудового кодекса РФ ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделён на части только по соглашению между работником и работодателем. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

Как следует из содержания указанной нормы закона, без получения согласия работника работодатель не имеет права ни отозвать работника из отпуска, ни включить в график отпуск, разделённый на части.

Чтобы получить ответ на свой вопрос на сайте altapress.ru, звоните по телефону:8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru с пометкой «Вопрос в редакцию».

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