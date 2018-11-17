Можно ли заставить выйти из отпуска?

— В соответствии со ст. 125 Трудового кодекса РФ ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделён на части только по соглашению между работником и работодателем. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

Как следует из содержания указанной нормы закона, без получения согласия работника работодатель не имеет права ни отозвать работника из отпуска, ни включить в график отпуск, разделённый на части.