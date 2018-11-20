Правительство определилось со сроками перехода аналогового телевещания на «цифру»

Переходный период от аналогового телевещания к цифровому в России будет поэтапным и продлится полгода, пишет «РГ». Переход начнется 11 февраля и закончится 10 июня 2019 года. Такие сроки прописаны в протоколе заседания правительства.

Россияне после перехода на «цифру» практически на всей территории страны смогут смотреть бесплатно в высоком качестве 20 телеканалов.

Для того чтобы телевизор ловил дециметровый цифровой сигнал стандарта DVB-Т2, на который постепенно переходят в России, нужны дециметровая антенна и телевизор, принимающий такой стандарт, либо телеприставка, которая преобразует цифровой сигнал и позволит смотреть 20 общедоступных федеральных каналов бесплатно.

Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должны обеспечить доступность этого оборудования. ФАС в течение полугода должна вести мониторинг цен на приставки, а минпромторг — следить за наличием их в продаже.

Региональным властям поручили оказать адресную помощь социально незащищенным жителям регионов для покупки антенн и приставок.

Детальный график перехода регионов на «цифру» определит Правительственная комиссия по развитию телерадиовещания. До 10 декабря она утвердит разработанный минкомсвязью план перехода регионов РФ на цифровое эфирное вещание.

Черные экраны

На конец 2018 года до 30% телевизоров (до 33,7 млн) в домах россиян способны принимать только сигнал аналогового телевидения, говорится в экспертном заключении, подготовленном по запросу Минпромторга РФ.

Это означает, что, если в России отключат аналоговое телевидение, то миллионы россиян могут остаться с «черными экранами» телевизоров.

Факт

В России с 2009 года идет программа перехода с аналогового телевещания на цифровое. На 2019 год финансирование аналогового вещания в госбюджете не предусмотрено.