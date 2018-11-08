Цифровое неравенство: Матвиенко бьет тревогу из-за ликвидации аналогового телевещания

Совет Федерации попросит правительство принять меры с тем, чтобы значительное число россиян не осталось без доступа к телевещанию после перехода на «цифру».

«Кроме того, надо посмотреть, как законодательно дать право субъектам РФ поддерживать незащищенные слои населения, потому что спутниковая приставка дорого стоит, пенсионеры себе не смогут позволить этого», — сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании палаты 7 ноября.

Так Матвиенко отреагировала на слова главы комиссии Совфеда по развитию информационного общества Людмилы Боковой, которая напомнила, что в текущем году заканчивается действие программы «Развитие телевещания в РФ на 2009−2018 гг.», в связи с чем прекращается ее финансирование из федерального бюджета и планируется отключение аналогового наземного эфирного вещания с 10 января 2019 года, пишет «Интерфакс».

«В результате более 800 тыс. домохозяйств не будут иметь доступ к цифровому эфирному вещанию, что составляет 1,4% общего числа домохозяйств на территории РФ», — сказала Бокова.

Проблема региональных телеканалов

Сенатор отметила, что есть проблема с распространением региональных телеканалов (их более 70). «Отключение аналогового вещания еще больше усугубит проблему распространения таких телеканалов», — сказала Бокова.

По ее словам, и эксперты, и регионы высказали позицию за то, чтобы все-таки поэтапно отключать аналоговой сигнал эфирного вещания.

«Очень важно проработать возможные меры по поддержке незащищенных слоев населения в части приобретения комплектов оборудования, которые обеспечат прием сигнала спутниковых операторов связи», — отметила Бокова.

На сегодняшний день у регионов недостаточно правовых и экономических возможностей для решения этой проблемы.

Обращения из регионов

Матвиенко, в свою очередь, отметила, что Совет Федерации получает много обращений из регионов по этой проблеме.

«Проблема очень сложная, это цифровое неравенство… Будет большое недовольство людей, и надо действительно принимать меры для выравнивания ситуации», — сказала спикер.

«Не породить напряжение»

Мужчина и телевизор. Потребители. Анна Зайкова

Матвиенко поручила профильным комитетам и комиссиям верхней палаты разработать комплексные предложения по правовым, законодательным и организационным мерам, «которые надо принять в оставшееся время, чтобы не породить напряжение».

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) допускают напряжение в обществе и на рынке из-за перехода России на цифровое телевидение.

В течение ближайших дней соответствующее обращение сенаторов в правительство должно быть готово.

В России с 2009 года идет программа перехода с аналогового телевещания на цифровое. На 2019 год финансирование аналогового вещания в госбюджете не предусмотрено.

Может вмешаться президент

Новогоднее телеобращение Владимира Путина , 2006 год. kremlin.ru

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков сказал на заседании, что у правительства очень жесткая позиция по данному вопросу на данный момент и, скорее всего, потребуется личное вмешательство Матвиенко в сложившуюся ситуацию.

«Если потом будет необходимо, обратимся к президенту», — сказала на это спикер СФ.

Черные экраны

На конец 2018 года до 30% телевизоров (до 33,7 млн) в домах россиян способны принимать только сигнал аналогового телевидения, говорится в экспертном заключении, подготовленном по запросу Минпромторга РФ.

Это означает, что, если в России отключат аналоговое телевидение, то миллионы россиян могут остаться с «черными экранами» телевизоров.