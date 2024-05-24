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Жизнь

Правительство предложило лишать россиян водительских прав на 1,5 года за сокрытие номеров

Правительство РФ представило в Госдуму законопроект, в рамках которого россиян будут лишать прав на 1,5 года за сокрытие номеров автомобиля, сообщает Газета.ru

Этот законопроект уже опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.

В законопроекте говорится о приспособлениях, которые могут скрывать номера машин. Если водитель нарушит правила, ему грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет и конфискация таких устройств.

Авторы законопроекта отмечают, что с 2018 по 2023 год количество нарушений, связанных с неправильной установкой номеров на автомобилях, выросло в полтора раза.

Ранее сообщалось, что в Госдуму хотят внести законопроект о переходе аллергиков на удаленную работу.

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