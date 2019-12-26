Правительству РФ не хватило времени, чтобы сделать 31 декабря выходным

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что 31 декабря не сделали выходным, потому что для принятия таких решений нужно больше времени, сообщает РИА «Новости».

По словам Голиковой, трудовое законодательство устанавливает сроки, за которые должно быть принято решение о выходном дне. Также вице-премьер добавила, что она и все члены кабинета министров планируют работать в предпраздничный день, и уточнила, если бы день объявили выходным, они бы все равно пришли на работу.

Напомним, главы более 40 регионов России (почти половина субъектов) приняли решение сделать 31 декабря выходным днем, перенеся рабочий день на 28 декабря.

В Сибири последний день в году станет выходным в пяти регионах: Томской, Иркутской и Новосибирской областях, а также Республиках Алтай и Хакасия.