21 ноября
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Жизнь

Праздник к нам приходит: законопроект о выходном 31 декабря рассмотрят в Госдуме

Нормы о выходном дне 31 декабря Госдума рассмотрит на федеральном уровне. Законопроект уже получил положительное заключение и может быть рассмотрен в первом чтении в декабре, пишет «Известия».

Документ был внесен в нижнюю палату еще в 2020 году. Поддержать изменения в выходных также предлагают в комитете Госдумы по труду.

Как считают эксперты, 31 декабря у граждан появится свободное от работы время, чтобы успеть подготовиться к празднику.

По словам главы комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова, президент России Владимир Путин еще в 2020 году предлагал принять все необходимые решения для того, чтобы «организовать этот праздничный день на будущее с федерального уровня».

Новый год. Новогодняя елка.
Новый год. Новогодняя елка.
СС0

В пояснительной записке, авторы законопроекта отмечают, что 31 декабря обычно выпадает на рабочий день. Многие работники берут отгулы, оформляют отпуска без содержания, работа выполняется не в полном объеме.

«Считаю, что подготовка к празднику оказывает самое существенное влияние на то, как он пройдет. На практике в этот день люди в большей степени уже не работают так, как им положено по нормативам», — поддерживает идею первый зампред фракции «Справедливая Россия», Олег Нилов.

Новый год, подарки.
Новый год, подарки.
СС0

Есть и те, кто наоборот считает, что следует придерживаться советской традиции.

«На мой взгляд, этот лишний выходной не нужен. У хорошей хозяйки заранее всё должно быть готово», — говорит представитель фракции КПРФ Николай Харитонов.

Дать оценку инициативе обещали ближе к рассмотрению законопроекта. Ранее идею партия поддержала.

Тогда с инициативой сделать 31 декабря нерабочим днем выступил руководитель фракции в Госдуме Сергей Неверов.

Как считает политолог Дмитрий Фетисов, законопроект может смягчить настроения людей.

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