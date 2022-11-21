Праздник к нам приходит: законопроект о выходном 31 декабря рассмотрят в Госдуме

Документ был внесен в нижнюю палату еще в 2020 году. Поддержать изменения в выходных также предлагают в комитете Госдумы по труду.
Как считают эксперты, 31 декабря у граждан появится свободное от работы время, чтобы успеть подготовиться к празднику.
По словам главы комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова, президент России Владимир Путин еще в 2020 году предлагал принять все необходимые решения для того, чтобы «организовать этот праздничный день на будущее с федерального уровня».
В пояснительной записке, авторы законопроекта отмечают, что 31 декабря обычно выпадает на рабочий день. Многие работники берут отгулы, оформляют отпуска без содержания, работа выполняется не в полном объеме.
«Считаю, что подготовка к празднику оказывает самое существенное влияние на то, как он пройдет. На практике в этот день люди в большей степени уже не работают так, как им положено по нормативам», — поддерживает идею первый зампред фракции «Справедливая Россия», Олег Нилов.
Есть и те, кто наоборот считает, что следует придерживаться советской традиции.
«На мой взгляд, этот лишний выходной не нужен. У хорошей хозяйки заранее всё должно быть готово», — говорит представитель фракции КПРФ Николай Харитонов.
Дать оценку инициативе обещали ближе к рассмотрению законопроекта. Ранее идею партия поддержала.
Тогда с инициативой сделать 31 декабря нерабочим днем выступил руководитель фракции в Госдуме Сергей Неверов.
Как считает политолог Дмитрий Фетисов, законопроект может смягчить настроения людей.