"Праздник нужен всем". Как проходит открытие Шукшинского фестиваля в Барнауле и чем развлекают гостей

К первому дню фестиваля в Барнаул прибыли почетные гости - большая делегация российских деятелей культуры.
На открытие приехали Екатерина Шукшина - дочь артиста, Игорь Петренко с женой, Борис Галкин, который представляет фильм "У самого белого моря", профессор Владимир Елистратов и другие.
Гостей встретили хлебом-солью. После они возложили к памятнику цветы, а Екатерина Шукшина произнесла небольшую речь и пожелала каждому праздник и радость, которая невозможна без интереса и внимания к человеку.
"Праздник нужен нам - всем и каждому", - сказала дочь артиста.
Высказался и профессор Елистратов:
"Шукшин — это космос и вселенная. Для меня это тайна и загадка, которую мы не разгадаем. Второе слово связанное с ним — радость. Жизнеутверждающее творчество, он такой", - сказал профессор.
Также для всех желающих работает ярмарка.
Полную программу всех дней фестиваля можно узнать по ссылке.