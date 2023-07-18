"Праздник нужен всем". Как проходит открытие Шукшинского фестиваля в Барнауле и чем развлекают гостей

Фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" по традиции стартовал в Барнауле возле памятника Василию Шукшину 18 июля. Корреспондент altapress.ru показывает, как проходит открытие праздника.

Открытие "Шукшинских дней на Алтае" в Барнауле 2023.

К первому дню фестиваля в Барнаул прибыли почетные гости - большая делегация российских деятелей культуры.

На открытие приехали Екатерина Шукшина - дочь артиста, Игорь Петренко с женой, Борис Галкин, который представляет фильм "У самого белого моря", профессор Владимир Елистратов и другие.

Гостей встретили хлебом-солью. После они возложили к памятнику цветы, а Екатерина Шукшина произнесла небольшую речь и пожелала каждому праздник и радость, которая невозможна без интереса и внимания к человеку.

"Праздник нужен нам - всем и каждому", - сказала дочь артиста.

Открытие "Шукшинских дней на Алтае" в Барнауле 2023. Екатерина Карзова Открытие "Шукшинских дней на Алтае" в Барнауле 2023. Екатерина Карзова Открытие "Шукшинских дней на Алтае" в Барнауле 2023. Екатерина Карзова Открытие "Шукшинских дней на Алтае" в Барнауле 2023. Екатерина Карзова Открытие "Шукшинских дней на Алтае" в Барнауле 2023. Екатерина Карзова Открытие "Шукшинских дней на Алтае" в Барнауле 2023. Екатерина Карзова Открытие "Шукшинских дней на Алтае" в Барнауле 2023. Екатерина Карзова

Высказался и профессор Елистратов:

"Шукшин — это космос и вселенная. Для меня это тайна и загадка, которую мы не разгадаем. Второе слово связанное с ним — радость. Жизнеутверждающее творчество, он такой", - сказал профессор.

Также для всех желающих работает ярмарка.

Полную программу всех дней фестиваля можно узнать по ссылке.