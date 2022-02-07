Праздник тех, кто дарит радость другим. Как в Барнауле прошел День риэлтора

4 февраля Союз риэлторов Барнаула и Алтая отметил профессиональный праздник — День риэлтора. Вечер торжества прошел в непринужденной атмосфере, с живым вокалом и интересными конкурсами.

Празднику предшествовала официальная часть — Союз риэлторов Барнаула и Алтая принимал поздравления от партнеров события, награждал ведущие агентства недвижимости и их сотрудников.

— В наш Союз приходят молодые амбициозные компании, которые хотят профессионально развиваться и работать по стандартам российской Гильдии риэлторов, предоставляя своим клиентам качественный сервис и услуги.

Союз практикует страхование ответственности, также мы напрямую работаем с застройщиками и получаем от них различные преференции. Сегодня все это очень актуально для наших клиентов.

Поздравляю с праздником всех коллег и желаю им расти и развиваться дальше! Ведь наша профессия очень нужна людям.