7 февраля -13°C
﻿
Жизнь
3053

Праздник тех, кто дарит радость другим. Как в Барнауле прошел День риэлтора

День риэлтора.
День риэлтора.
Дмитрий Лямзин.

4 февраля Союз риэлторов Барнаула и Алтая отметил профессиональный праздник — День риэлтора. Вечер торжества прошел в непринужденной атмосфере, с живым вокалом и интересными конкурсами.

Празднику предшествовала официальная часть — Союз риэлторов Барнаула и Алтая принимал поздравления от партнеров события, награждал ведущие агентства недвижимости и их сотрудников.

День риэлтора.
День риэлтора.
Дмитрий Лямзин.

Лариса Мельситова,
президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая:

— В наш Союз приходят молодые амбициозные компании, которые хотят профессионально развиваться и работать по стандартам российской Гильдии риэлторов, предоставляя своим клиентам качественный сервис и услуги.

Союз практикует страхование ответственности, также мы напрямую работаем с застройщиками и получаем от них различные преференции. Сегодня все это очень актуально для наших клиентов.

Поздравляю с праздником всех коллег и желаю им расти и развиваться дальше! Ведь наша профессия очень нужна людям.

В неофициальной части праздника риэлторы попробовали себя в роли золотоискателей, выявили сильнейшего в фото-бое и поиграли в прогремевшую на весь мир «Игру в кальмара».

«Союз риэлторов Барнаула и Алтая» традиционно собирает профессионалов рынка недвижимости по случаю Дня риэлтора. Как прошел праздник в прошлом году, смотрите в фоторепортаже.

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость