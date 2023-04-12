Предел нормы. Почему реки вскрылись раньше срока, и к чему готовятся спасатели в Алтайском крае

Уровень воды в реках бассейна Оби во время весеннего половодья ожидают в пределах среднемноголетних значений — об этом стало известно на пресс-конференции ТАСС . Однако, расслабляться не стоит, ситуация может быстро измениться. Расскажем, почему реки вскрылись рано и к чему готовятся МЧСники.

Помимо Оби вскрылись Чарыш (до села Белоглазово), Ануй, Песчаная и др. Это случилось на 4−12 дней раньше, чем обычно. Опережение «графика» наступило благодаря теплому марту — рано вскрылись реки в Республике Алтай и произошел сход снега на водосборе в Алтайском крае.

«Большая приточность в Обь вызвала кратковременные подъемы льда, которые ослабили его. Пошел процесс вскрытия — при невысоких уровнях воды», — объяснил Александр Люцигер, начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Максимальные уровни весеннего половодья на большинстве рек ожидаются около и ниже нормы на 0,3 — 0,4 метра. Их превышение возможно только при выпадении большого количества осадков. Наибольший подъем воды сейчас — на реке Чумыш (121−123 см).

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, во второй декаде апреля средняя температура воздуха окажется ниже нормы на 1−5 градусов. Это значит, что паводок может пройти по благоприятному сценарию, уверены специалисты.

Обь , вид на Обь , набережная , Нагорный парк. Дмитрий Лямзин.

Риски

Практически во всех регионах СФО зафиксировали случаи подтоплений низменных участков садовых обществ и населенных пунктов, сообщил председатель окружного совета территориальных органов МЧС округа Виктор Орлов.

В Алтайском крае в зоне вероятного подтопления и под контролем МЧС находятся 175 населенных пункта, 29 автомобильных мостов и 96 участков дорог — больше, чем в любом регионе СФО. Объем резервного фонда на противопаводковые мероприятия в крае составляет 150 млн рублей.

Ранее специальная экспедиция оценила снегозапасы в горах Алтая на Семинском и Коксинском маршрутах. Так, в первом случае их оказалось на 20%, а во второй на 27−30% больше среднемноголетних значений. «Можно уверенно говорить, что снег в горах еще есть», — подчеркнул Александр Люцигер.

В конце апреля пройдет еще одна подобная экспедиция — это поможет для прогнозирования второй волны паводка.