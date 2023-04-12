12 апреля
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Жизнь

Предел нормы. Почему реки вскрылись раньше срока, и к чему готовятся спасатели в Алтайском крае

Уровень воды в реках бассейна Оби во время весеннего половодья ожидают в пределах среднемноголетних значений — об этом стало известно на пресс-конференции ТАСС. Однако, расслабляться не стоит, ситуация может быстро измениться. Расскажем, почему реки вскрылись рано и к чему готовятся МЧСники.

Половодье.
Половодье.
altaipriroda.ru

Помимо Оби вскрылись Чарыш (до села Белоглазово), Ануй, Песчаная и др. Это случилось на 4−12 дней раньше, чем обычно. Опережение «графика» наступило благодаря теплому марту — рано вскрылись реки в Республике Алтай и произошел сход снега на водосборе в Алтайском крае.

«Большая приточность в Обь вызвала кратковременные подъемы льда, которые ослабили его. Пошел процесс вскрытия — при невысоких уровнях воды», — объяснил Александр Люцигер, начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Максимальные уровни весеннего половодья на большинстве рек ожидаются около и ниже нормы на 0,3 — 0,4 метра. Их превышение возможно только при выпадении большого количества осадков. Наибольший подъем воды сейчас — на реке Чумыш (121−123 см).

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, во второй декаде апреля средняя температура воздуха окажется ниже нормы на 1−5 градусов. Это значит, что паводок может пройти по благоприятному сценарию, уверены специалисты.

Обь, вид на Обь, набережная, Нагорный парк.
Обь, вид на Обь, набережная, Нагорный парк.
Дмитрий Лямзин.

Риски

Практически во всех регионах СФО зафиксировали случаи подтоплений низменных участков садовых обществ и населенных пунктов, сообщил председатель окружного совета территориальных органов МЧС округа Виктор Орлов.

В Алтайском крае в зоне вероятного подтопления и под контролем МЧС находятся 175 населенных пункта, 29 автомобильных мостов и 96 участков дорог — больше, чем в любом регионе СФО. Объем резервного фонда на противопаводковые мероприятия в крае составляет 150 млн рублей.

Ранее специальная экспедиция оценила снегозапасы в горах Алтая на Семинском и Коксинском маршрутах. Так, в первом случае их оказалось на 20%, а во второй на 27−30% больше среднемноголетних значений. «Можно уверенно говорить, что снег в горах еще есть», — подчеркнул Александр Люцигер.

В конце апреля пройдет еще одна подобная экспедиция — это поможет для прогнозирования второй волны паводка.

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