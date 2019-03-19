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Жизнь

Предпенсионеры в России смогут претендовать на алименты от детей и бывших супругов

Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане предпенсионного возраста по требованию смогут получать алименты от детей и бывших супругов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Трость. Пенсионер.
Трость. Пенсионер.
СС0

Законопроект вносит изменения в 169 статью Семейного кодекса РФ. Право на алименты распространяется на женщин 55 лет и мужчин 60 лет. Так законодатели намерены повысить социальную защищенность граждан в связи с пенсионной реформой.

Основание для получения алиментов — нетрудоспособность. Обязанность содержать нетрудоспособных пожилых граждан в первую очередь ложится на детей. Могут быть и другие варианты: бывший супруг, если потеря трудоспособности наступила не позже, чем через год после развода, а также братья, сестры и внуки.

Таким образом, предпенсионеры в том возрасте, когда ранее бы им полагалась пенсия, теперь в случае отсутствия работы вынуждены будут жить за счет родственников.

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