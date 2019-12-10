Предприниматель и банк. Как добиться взаимной любви и плодотворной работы

1 Я представитель малого бизнеса. Обратился в банк за получением кредита , но получил отказ , несмотря на хорошую кредитную историю. Как мне быть?

— Да, так бывает, потому что, помимо кредитной истории, скоринговая модель (специальная программа, которая просчитывает риски и принимает на основе результатов решение) учитывает множество других факторов. Среди них, к примеру, финансовые потоки компании. У кого больше шансов? У того, у кого они стабильные и регулярные. Ведь это, в первую очередь, свидетельствует о том, что с бизнесом все хорошо.

Если есть операции по счетам в банке, денежные потоки предпринимателя регулярные, это снижает риск невозврата. Словом, наличие расчетного счета в банке увеличивает шансы предпринимателя на получение в этом банке кредита.