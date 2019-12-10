Предприниматель и банк. Как добиться взаимной любви и плодотворной работы

— Да, так бывает, потому что, помимо кредитной истории, скоринговая модель (специальная программа, которая просчитывает риски и принимает на основе результатов решение) учитывает множество других факторов. Среди них, к примеру, финансовые потоки компании. У кого больше шансов? У того, у кого они стабильные и регулярные. Ведь это, в первую очередь, свидетельствует о том, что с бизнесом все хорошо.
Если есть операции по счетам в банке, денежные потоки предпринимателя регулярные, это снижает риск невозврата. Словом, наличие расчетного счета в банке увеличивает шансы предпринимателя на получение в этом банке кредита.
— Да, иногда банк запрашивает дополнительные документы. Совет здесь один: внимательно ознакомьтесь с перечнем документов, которые требуются при подаче заявки. И выбирайте банк, у которого процесс подачи заявки автоматизирован. Такой процесс уже запущен в Райффайзенбанке, подписать кредитный договор можно онлайн. Получить средства на развитие бизнеса можно в течение часа.
В современных условиях такие задержки — большая редкость. Любой банк заинтересован в том, чтобы все платежи осуществлялись мгновенно. В частности, в Райффайзенбанке все происходит быстро, и с подобными жалобами здесь никогда не сталкивались.
Так что рекомендация одна: уточняйте время зачисления у банка-партнера, выбирайте самые современные, технологичные и клиентоориентированные банки.
О надежности и устойчивости банка лучше всего говорят кредитные рейтинги, которые российские и зарубежные рейтинговые агентства (РА) присваивают банкам, исходя из их финансовых показателей.
Устойчивые банки имеют высокие кредитные рейтинги как от российских, так и от зарубежных РА. К примеру, Райффайзенбанк — очень надежный банк с одной из лучших композиций кредитных рейтингов.
При вложении средств необходимо также учитывать максимальную сумму покрытия обязательного страхования вкладов. Для индивидуального предпринимателя она составляет в одном банке 1,4 млн рублей (с причисленными процентами по депозиту).
— Предприниматели наверняка знают, что блокировка, как правило, связана с тем, что операции клиента подпадают под действие закона № 115-ФЗ. Банки обязаны его исполнять.
Во-первых, надо выбирать банк, который такие болезненные проблемы решает индивидуально.
Во-вторых, имеет смысл разобраться, почему это может произойти. На сайте Райффайзенбанка (нужна гиперссылка) собраны рекомендации по базовым вопросам: какие операции должны быть, в каком объеме нужно платить налоги, о том, что сотрудников надо брать в штат, предоставлять подтверждающие документы и так далее.
Конечно, не все клиенты приходят к нам на сайт и читают эти рекомендации. Поэтому Райффайзенбанк сейчас разрабатывает систему, которая позволит клиентам получать эти рекомендации в режиме реального времени в интернет-банке и мобильном приложении для малого бизнеса.
Как мы уже рассказывали (гиперссылка на предыдущий материал), на размер процентной ставки по кредиту влияет наличие или отсутствие залога, а также срок кредитования. Если у вас есть ликвидный залог, подумайте о сроке кредитования: чем он меньше, тем ниже, по оценке банка, риск — и тем ниже процентная ставка.
Не забывайте и о шансе, который предоставляют госпрограммы. Государство всячески стимулирует развитие бизнеса и предлагает через банки несколько возможностей получить кредиты по льготным ставкам.
В частности, в Райффайзенбанке пользуется спросом программа Минэкономразвития по кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ставка по кредиту по такой программе — не более 8,5%.
Проконсультируйтесь в вашем банке, аккредитован ли он на работу по этим программам и можете ли вы ими воспользоваться. Не исключено, что вы получите именно те условия, которые искали.
АО «Райффайзенбанк».